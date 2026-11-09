IL RIETI VOLA ANCORA IN SOLITARIA: SCOPIGNO PIEGA LA W3 MACCARESE E FIRMA LA FUGA IN VETTA

Doveva essere la domenica della svolta e dell’allungo decisivo, e l’FC Rieti non ha tradito le attese. Sfruttando appieno i passi falsi maturati nelle gare del mattino – con il pari della LUISS e le sconfitte di Civitavecchia ed EUR –, la formazione guidata da mister Paris supera 1-0 la W3 Maccarese tra le mura amiche dello stadio “Manlio Scopigno”, cogliendo tre punti d’oro che valgono una vera e propria fuga in solitaria al vertice del Girone A di Eccellenza.

L’avvio di gara vede il Rieti prendere subito in mano le redini del gioco. La prima fiammata arriva al 22’: pennellata di Corsi sul fondo a cercare lo scatto di Sariang Kassama, sventata solo da una provvidenziale uscita del portiere ospite Minicangeli. La spinta amarantoceleste insiste e al 24′ è Imoh a scatenarsi sulla corsia esterna: cross pennellato per l’accorrente Gomez, la cui battuta a botta sicura viene murata in corner dalla difesa avversaria. Al 28′ un’altra trama da applausi: Gomez verticalizza per la sovrapposizione del numero 26 Esposito, il cui traversone rasoterra attraversa tutta l’area piccola senza però trovare la deviazione vincente. Nel finale di frazione i padroni di casa alzano i giri: al 41′ il portiere Minicangeli regala palla a Sariang Kassama che scambia con Gomez senza trovare l’ultimo varco, mentre poco dopo un’altra percussione di Sariang sul fondo sfila in area senza trovare pronti i compagni. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il Rieti rientra in campo determinato a sbloccare la contesa. Al 52’ uno splendido assist di Esposito pesca Gomez a tu per tu con l’estremo difensore ospite, ma la deviazione aerea del centrocampista difetta di potenza e finisce tra le mani del portiere. Al 62’ Esposito manda in profondità Sariang, la cui ennesima giocata personale frutta un prezioso calcio d’angolo. Dalla bandierina si presenta Toracchio: il pallone spiove in area e, dopo una serie di rimpalli convulsi, si fa trovare pronto il numero 4 amarantoceleste Samuele Scopigno, lesto a spingere in rete la palla dell’1-0 che fa esplodere il pubblico reatino.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Rieti va vicino al raddoppio al 67′: gran lancio di Lotitto a cercare Toracchio, bravissimo a stoppare di prima intenzione e a lasciar partire un destro potente che sfiora l’incrocio dei pali a portiere battuto. Negli ultimi venti minuti la squadra di Paris gestisce il ritmo con maturità e grandissima intensità, neutralizzando ogni iniziativa avversaria fino al fischio finale.

Al triplice fischio parte la festa per l’FC Rieti: un 1-0 di misura ma pesantissimo, contro un avversario di assoluto rispetto, che regala alla capolista altri tre punti fondamentali e consolida un primato sempre più isolato. Sono 10 le vittorie nelle prime 10 gare di campionato e il distacco dalla seconda è ora di 8 punti