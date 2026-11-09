Nostalgia, risate e ricordi al Vejamo Festival: la Compagnia Sorriso d’Autore presenta “Una vita di spalle”, scritto e diretto da Veronica Liberale

Domenica 15 novembre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un’emozionante commedia ambientata nell’estate del 1982, omaggio al mondo del cinema e al legame speciale tra controfigure e grandi stelle.

VEJANO (VT) — Prosegue la stagione del Vejamo Festival: domenica 15 novembre 2026, alle ore 17.00, il palcoscenico del Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) ospita Una vita di spalle, commedia scritta e diretta da Veronica Liberale e presentata dalla Compagnia Sorriso d’Autore. In scena un affiatato trio di interpreti composto da Cristiana Stazzonelli, Monica Lugini e Denis Persichini.

Lo spettacolo: ricordi, segreti e risate sullo sfondo degli anni Ottanta

Estate 1982. Sul litorale di Fiumicino, le sorelle Renata (Cristiana Stazzonelli) e Camilla (Monica Lugini) cercano con fatica di mandare avanti “Le Principesse”, il vecchio stabilimento balneare ereditato dal padre. Ormai decadente e lontano dai fasti degli anni Cinquanta e Sessanta, lo stabilimento sembra destinato alla chiusura. Un tempo, però, la struttura era celebre ed era stata persino scelta come set cinematografico: fu proprio allora che Renata venne notata per la straordinaria somiglianza con la protagonista del film, diventandone la controfigura ufficiale e stringendo con lei una profonda amicizia.

A rompere la rassegnazione e a portare un’ondata di freschezza giunge Woodrow (Denis Persichini), un giovane ragazzo inglese in vacanza lavoro. La sua presenza inaspettata farà riemergere dolci e dolorosi ricordi, rimpianti e un segreto rimasto nascosto per molti anni. Tra le note della radio vintage e l’atmosfera magica dell’estate in cui l’Italia vince i Mondiali di calcio del 1982, i protagonisti si troveranno a fare i conti con il proprio passato.

Nato come omaggio a Renato Stazzonelli — padre di Cristiana Stazzonelli — e alla sua storica amicizia con Walter Chiari, di cui fu per anni la controfigura, Una vita di spalle è una riflessione tenera e graffiante sul mondo dello spettacolo, capace di passare con delicata maestria dalla comicità più brillante a momenti di grande profondità emotiva.

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