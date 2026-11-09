Moda, nasce Kormuko, da Fiumicino il brand italiano che mette il tempo al centro

ROMA – Ha un cerchio, tre tratti e un punto, questo è il monogramma di Kormuko, nuovissimo marchio di abbigliamento premium completamente ideato in Italia, che sta per presentare a breve la sua prima collezione. Quattro capi pensati per l’uso quotidiano, una palette costruita attorno a un’unica tonalità di grigio sviluppata appositamente per il brand e un posizionamento dichiarato fin dal nome della campagna di lancio: Made for your time, fatto per il tuo tempo. Il progetto nasce dall’incontro di due fondatori, Fabrizio Trancanelli e Danuta Kruk, con un’osservazione molto concreta: il tempo è diventato la risorsa più preziosa per le famiglie contemporanee, e il guardaroba dovrebbe fare la sua parte per restituirne un pò. Capi comodi, riconoscibili, che non chiedono di essere ripensati ogni mattina e che mantengono forma e carattere nel corso degli anni.

IL BRAND, LA FILOSOFIA E LA PRIMA COLLEZIONE: UN MARCHIO CHE PARLA DEL TEMPO

Il nome Kormuko e il suo simbolo raccontano una sola idea. Il monogramma è costruito come un quadrante, un cerchio che racchiude la lettera K, un tratto verticale che richiama le ore, due diagonali che ricordano minuti e secondi, un punto che segna l’istante. Non è un ornamento, ma una dichiarazione di metodo, perchè ogni capo Kormuko nasce per far guadagnare tempo a chi lo indossa e per durare abbastanza da attraversare il tempo. Nel mercato odierno della moda le collezioni si rincorrono a ritmo vertiginoso, ma il brand Korkumo sceglie la direzione opposta. Poche proposte, curate nei dettagli, pensate per essere abbinate tra loro senza sforzo e ripetute nel corso della settimana senza perdere eleganza. “Non vogliamo vestire una stagione, vogliamo vestire la vita quotidiana” è la sintesi con cui i fondatori descrivono il progetto.

IL GRIGIO KORMUKO

Il primo elemento distintivo è il colore. Al centro della palette c’è il grigio, sviluppato in esclusiva per il marchio e utilizzato in modo coerente su capi, etichette, packaging e comunicazione. Non è il grigio freddo e industriale delle tute sportive, né quello pallido dei basici di massa, è una tonalità profonda e leggermente calda, scelta perché cambia carattere con la luce. Al mattino appare morbida e neutra, alla sera si scurisce e diventa quasi un’ombra elegante. Questa scelta ha una ragione pratica oltre che estetica. Un solo colore di riferimento permette di costruire un guardaroba coerente, in cui ogni pezzo dialoga con gli altri, e riduce gli sprechi tipici delle collezioni troppo frammentate.

IL VELLUTO COME MATERIA IDENTITARIA

Se il grigio è la voce del brand, il velluto è il suo tatto. Kormuko ha scelto questo tessuto per la capacità di unire comfort e presenza: una superficie che cattura la luce, che si lascia accarezzare e che, proprio per questo, comunica cura. Il velluto della collezione è lavorato per risultare confortevole fin dal primo utilizzo, resistente alle sollecitazioni della vita quotidiana e sufficientemente strutturato da mantenere la linea anche dopo ripetuti lavaggi. La scelta di un materiale così riconoscibile è anche una scelta di posizionamento. Kormuko non punta a competere sul prezzo con la grande distribuzione, ma a offrire un prodotto che si distingue al tatto prima ancora che alla vista. L’esperienza Kormuko comincia prima del capo stesso. Ogni ordine viene consegnato in una confezione dedicata, una scatola rigida personalizzata con il monogramma, una sacca coordinata e un cartellino che racconta in poche righe l’idea di tempo del marchio. Il grigio proprietario ritorna anche qui, così che l’apertura del pacco sia parte della storia e non un semplice passaggio logistico.

DOVE NASCE E COME VIENE PRODOTTO

Kormuko è un marchio ideato e diretto totalmente in Italia, l’azienda ha sede a Fiumicino. Lo sviluppo del progetto, la direzione creativa e il controllo della qualità fanno capo in toto ai fondatori. La produzione della collezione è affidata a un partner manifatturiero selezionato, scelto per competenza nella lavorazione dei tessuti e per la capacità di rispettare standard concordati di qualità e riservatezza. “Abbiamo voluto creare un marchio che rispettasse il tempo di chi lo indossa, con capi che non chiedono attenzioni continue e che restano belli anche dopo mesi di utilizzo” commenta Fabrizio Trancanelli, co-fondatore di Kormuko. Il grigio Kormuko è nato da molte prove, perché volevamo un colore che accompagnasse le persone in ogni momento della giornata senza mai risultare banale”, aggiunge Danuta Kruk, co-fondatrice. La collezione sarà disponibile a partire da fine anno, attraverso il sito web kormuko.com e nei successivi punti vendita fisici che distribuiranno il prodotto.

INFORMAZIONI SU KORMUKO

Kormuko è un marchio di abbigliamento premium italiano curato da Fabrizio Trancanelli e Danuta Kruk, con sede a Fiumicino. Il suo simbolo, un monogramma costruito come un quadrante, riassume la filosofia del brand: capi essenziali, comodi e durevoli, pensati per restituire tempo a chi li indossa. La palette ruota attorno a un grigio sviluppato in esclusiva e la collezione di debutto è realizzata in velluto.