Servizio medico di base a Monteleone e Ginestra Sabina: l’impegno dell’Amministrazione comunale per una soluzione rapida

MONTELEONE SABINO – Prosegue senza sosta il lavoro dell’Amministrazione comunale per garantire la piena continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio. Nelle ultime ore, la delicata questione legata al servizio del medico di base a Monteleone Sabino e nella frazione di Ginestra Sabina ha visto un importante sviluppo, arrivando direttamente all’attenzione degli uffici della Regione Lazio.

L’obiettivo delle istituzioni locali è quello di sbloccare nel minor tempo possibile l’iter burocratico per l’assegnazione dell’incarico. Al momento, infatti, si registra la piena disponibilità da parte del professionista che già svolge attività ambulatoriale nei comuni limitrofi di Torricella e Montenero e che si è detto pronto a coprire anche i presidi di Monteleone e Ginestra. Un tassello fondamentale che attende solo l’ultimo via libera amministrativo.

Dialogo costante e presenza in Regione

Il Vice Sindaco sta seguendo la vicenda in prima persona, mantenendo un canale di comunicazione quotidiano e diretto con i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale e con il Direttore del Distretto Sabino per superare gli ultimi passaggi procedurali che stanno rallentando l’avvio delle attività.

Per accelerare i tempi, il Vice Sindaco si è recato personalmente in Regione: “Sono arrivato a Roma per seguire la questione con la massima attenzione e cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Sappiamo che questi passaggi amministrativi richiedono una gestione accurata, per questo chiedo ai nostri cittadini ancora qualche giorno di pazienza”.

La tutela delle fasce fragili al primo posto

L’attenzione dell’Amministrazione resta focalizzata soprattutto sulla tutela dei residenti che necessitano di maggiore assistenza, come le persone anziane e le categorie più fragili della comunità, per le quali il medico di prossimità rappresenta un punto di riferimento insostituibile.

Il Comune si dice pronto a percorrere ogni strada utile a garantire i diritti della cittadinanza e la regolarità di un servizio sanitario essenziale sul territorio. “Domani riprenderò personalmente i contatti con tutti i soggetti coinvolti per arrivare a una sintesi concreta” ha rassicurato il Vice Sindaco. “Desidero tranquillizzare tutta la popolazione: la nostra priorità assoluta è il benessere della comunità e, in stretta sinergia con gli enti competenti, troveremo la strada giusta per garantire la piena funzionalità del servizio sul nostro territorio”.