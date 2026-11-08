Poggio Moiano, l’omaggio ai Caduti: la comunità si stringe nel ricordo delle vittime di tutte le guerre

POGGIO MOIANO (RI) – Una cerimonia solenne e sentita ha avuto luogo oggi, domenica 8 novembre 2026, all’interno dei Giardini Pubblici di Poggio Moiano, dove la cittadinanza e le autorità si sono riunite per rendere il tradizionale e doveroso omaggio ai concittadini caduti in guerra.

La commemorazione, iniziata puntualmente alle ore 12:00, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, religiose e militari del territorio, a testimonianza del profondo valore che la memoria storica conserva per l’intera comunità sabina.

La presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine

A guidare la cerimonia è stato il Sindaco di Poggio Moiano, l’Avvocato Matteo Massimi, affiancato dai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei corpi di assistenza che operano quotidianamente sul territorio. Alla deposizione della corona d’alloro hanno preso parte i rappresentanti del Nucleo Ispettori Forestali, i Carabinieri della stazione locale e i volontari della Protezione Civile, schierati in picchetto d’onore a presidio del monumento.

La benedizione e il valore del ricordo

Un momento di profonda raccoglimento spirituale ha scandito l’evento grazie all’intervento del parroco, Don Tito, che ha officiato la solenne benedizione davanti alla platea di cittadini e autorità presenti. Nel corso del momento di preghiera, è stata ribadita l’importanza di tramandare alle nuove generazioni il sacrificio di chi ha donato la vita per la patria, come monito di pace e coesione sociale.

La cerimonia si è conclusa tra il rispetto e la commozione dei presenti, confermando l’appuntamento dei Giardini Pubblici come uno dei momenti identitari più significativi per la comunità di Poggio Moiano.

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