Roma Unplugged Festival – V edizione dall’8 al 20 Novembre

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

LIVE, LEZIONI-CONCERTO E VISITE GUIDATE DI ARCHEOLOGIA E JAZZ NEI SITI ARCHEOLOGICI PIÙ SUGGESTIVI DELLA CAPITALE.

Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani

Villa di Massenzio, Catacombe di San Callisto e di San Sebastiano, Museo delle Mura, Terme di Caracalla e Curia Iulia.





INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Giunto alla quinta edizione il festival quest’anno ha aperto, in anteprima, con ‘’Note in Catacomba’’ un evento il 5 e 6 giugno ripartendo dal luogo splendido dove si è concluso lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Il Roma Unplugged Festival ripartirà a novembre, con cinque appuntamenti, che ci porteranno lungo l’antico tracciato della via Appia Antica e nel sito archeologico più conosciuto al mondo, il Parco archeologico del Colosseo.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’8 novembre l’inaugurazione sarà con la P-Funking Band, “La via Appia Antica – Le origini”: concerto itinerante di archeo – jazz lungo l’antica via Appia, dal Mausoleo di Cecilia Metella a Piazza di Porta Capena, presso il Circo Massimo, accompagnato dal racconto dei siti archeologici lungo il percorso.

Il programma proseguirà il 19 e il 20 novembre con quattro lezioni-concerto, in collaborazione con il Parco archeologico dell’Appia Antica, la Sovrintendenza Capitolina e il Parco archeologico del Colosseo. Ogni appuntamento si aprirà con una lezione di archeologia, a cura del Parco archeologico dell’Appia Antica e della Sovrintendenza Capitolina, e proseguirà con il concerto. In entrambe le date sono previsti due turni, alle 19:00 e alle 21:00.

Il 19 novembre – SAXOFOLLIA featuring FABRIZIO BOSSO

Curia Iulia, Parco archeologico del Colosseo, ore 19:00 e 21:00.

Dopo la lezione di archeologia, concerto con Fabrizio Benevelli, Lorenzo Simoni, Marco Ferri, Giovanni Contri e Fabrizio Bosso.

Il 20 novembre – FABIO ZEPPETELLA QUARTET

Curia Iulia, Parco archeologico del Colosseo, ore 19:00 e 21:00

Dopo la lezione di archeologia, concerto con Fabio Zeppetella, Roberto Tarenzi, Ares Tavolazzi e Fabrizio Sferra.

La manifestazione, a cura di LIFE ETIK I. S. Srl, è organizzata da ETICAARTE.

Il progetto è vincitore del Bando per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore della Città metropolitana di Roma Capitale, con il contributo di SIAE e di Zétema progetto cultura.

È realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell’Appia Antica, Sovrintendenza Capitolina, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Nazionale Italiana Cantanti e Appia Day.

Questa edizione del Festival rientra all’interno dell’importante Accordo di valorizzazione siglato tra il Parco archeologico dell’Appia Antica e il Parco archeologico del Colosseo che ci consentirà di conoscere e approfondire la storia e l’archeologia della Regina Viarum nel Parco archeologico del Colosseo.

Roma Unplugged Festival partirà domenica 8 novembre con il Concerto itinerante della P-Funking Band dal Mausoleo di Cecilia Metella alle ore 10:30 alla presenza dei direttori del Parco archeologico del Colosseo Simone Quilici e del Parco archeologico dell’Appia Antica Luigi Scaroina.

Concerto itinerante di jazz e archeologia “La via Appia Antica, le origini” che ci condurrà alle origini dell’Appia Antica, dal Mausoleo di Cecilia Metella fino a Piazza di Porta Capena al Circo Massimo tra le meraviglie della Regina Viarum con noi ci saranno le istituzioni del Parco dell’Appia Antica per raccontarci i luoghi che attraverseremo. Le tappe del percorso sono: Mausoleo di Cecilia Metella, Villa di Massenzio, Catacombe di San Sebastiano, Catacombe di San Callisto, Chiesa del Domine Quo Vadis, Porta di San Sebastiano – Museo delle Mura, Via di Porta di San Sebastiano, le Terme di Caracalla fino a piazza di Porta Capena – Circo Massimo.

Giovedì 19 novembre doppio appuntamento alle ore 19:00 e alle ore 21:00.

La lezione “La Villa di Massenzio nel Parco dell’Appia Antica” in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina a cura della dott.ssa Marina Marcelli. A seguire SAXOFOLLIA featuring FABRIZIO BOSSO nei meravigliosi spazi della Curia Iulia nel Parco archeologico del Colosseo sul palco saliranno Fabrizio Benevelli Sax soprano, Lorenzo Simoni Sax contralto Marco Ferri Sax tenore, Giovanni Contri Sax baritono per un featuring con FABRIZIO BOSSO alla Tromba.

Venerdì 20 novembre doppio appuntamento alle ore 19:00 e alle ore 21:00.

La lezione “La Villa dei Quintili nel Parco dell’Appia Antica” in collaborazione con il Parco archeologico dell’Appia Antica a cura del dottor Stefano Roascio. A seguire FABIO ZEPPETELLA QUARTET sempre nellaCuria Iulia, l’antico senato romano, nel Parco archeologico del Colosseo. Il quartetto di FABIO ZEPPETELLA alla chitarra vedrà Roberto Tarenzi al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Fabrizio Sferra alla batteria.

Domenica 22 novembre il Parco archeologico dell’Appia Antica aprirà straordinariamente al pubblico la Villa dei Tritoni che concluderà gli appuntamenti dedicati alla scoperta della via Appia Antica.

COME RAGGIUNGERCI IN MODO SOSTENIBILE

Per maggiori info su come raggiungerci in modo sostenibile: www.romaunpluggedfestival.it

PROGRAMMA

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:

DOMENICA 8 NOVEMBRE

– ore 10:30, Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani: “La via Appia Antica, le origini”: passeggiata guidata a cura del Parco archeologico dell’Appia Antica, della Sovrintendenza Capitolina e della Commissione Pontificia di Archeologia Sacra. Il concerto della P-FUNKING BAND ci accompagnerà lungo il percorso fino al Circo Massimo.

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

– ore 19:00, CURIA IULIA lezione concerto: LA VILLA DEI QUINTILI NEL PARCO DELL’APPIA ANTICA a cura del dottor STEFANO ROASCIO. A seguire il concerto SAXOFOLLIA FEAT. FABRIZIO BOSSO.

– ore 21:00 CURIA IULIA lezione concerto: LA VILLA DEI QUINTILI NEL PARCO DELL’APPIA ANTICA a cura del dottor STEFANO ROASCIO. A seguire il concerto SAXOFOLLIA FEAT. FABRIZIO BOSSO.

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

– ore 19:00, CURIA IULIA lezione concerto: LAVILLA DI MASSENZIO NEL PARCO DELL’APPIA ANTICA a cura della dott.ssa MARINA MARCELLI. A seguire il concerto FABIO ZEPPETELLA QUARTET.

– ore 21:00 CURIA IULIA lezione concerto: LAVILLA DI MASSENZIO NEL PARCO DELL’APPIA ANTICA a cura della dott.ssa MARINA MARCELLI.

A seguire il concerto FABIO ZEPPETELLA QUARTET.

Ingresso gratuito senza prenotazione:

DOMENICA 22 NOVEMBRE

dalle 10:00 alle 13:30, VILLA DEI TRITONI apertura straordinaria con accesso contingentato al mosaico dei Tritoni in compagnia del personale del Parco.

ROMA UNPLUGGED FESTIVAL

Parco dell’Appia Antica

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Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani – Via Appia Antica n. 161

Curia Iulia – Parco archeologico del Colosseo – Largo della Salara Vecchia n. 6