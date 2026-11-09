Il riconoscimento conferito a Palazzo Valentini celebra Cadenze Letterarie nato a Fiumicino nel febbraio 2025. In meno di due anni, una rassegna è diventata uno spazio di incontro tra autori, professionisti, associazioni e pubblico, attraverso il dialogo tra libri, musica, psicologia e arti visive.

Dalla presentazione di un romanzo a Fiumicino a un riconoscimento nella Capitale. Il 24 ottobre 2026, nell’Aula Consiliare di Palazzo Valentini, lo scrittore e redattore Dino Tropea ha ricevuto il Premio Internazionale Istinti Artistici per aver ideato Cadenze Letterarie®, rassegna che in meno di due anni ha intrecciato letteratura, arti e partecipazione, costruendo una rete di collaborazioni tra professionisti, associazioni e pubblico.

Il premio, alla seconda edizione e inserito nella Rome Art Week, è stato ideato e curato da Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, presidente di Istinti Artistici APS. La motivazione ufficiale recita:

«Per aver creato con Cadenze Letterarie uno spazio dedicato ai libri e alla cultura, dove autori e artisti possono condividere il proprio lavoro e trovare nuove occasioni per raggiungere il pubblico».

La motivazione ufficiale del Premio Internazionale Istinti Artistici conferito a Dino Tropea il 24 ottobre 2026 a Palazzo Valentini, Roma, per il progetto Cadenze Letterarie®.

Nella stessa cerimonia sono stati premiati anche Salvatore Fazio, Loredana Paolesse, presidente dell’associazione Il Cibo & L’Arte, Valentina Rapone, artista dell’incisione su vetro, e Riccardo Ferrero, regista e sceneggiatore. Riconoscimenti individuali, che non appartengono alla rassegna ma rendono visibili alcune delle relazioni artistiche sviluppate nel suo percorso. Il collegamento più concreto è quello con Ferrero, che ha favorito la presenza di Cadenze Letterarie® nelle manifestazioni cinematografiche romane.

Roma, 24 ottobre 2026. Il maestro Salvatore Fazio, Loredana Paolesse, presidente dell’associazione Il Cibo & L’Arte, e Dino Tropea, ideatore di Cadenze Letterarie®, con i rispettivi riconoscimenti.

La storia comincia il 27 febbraio 2025, a La Grooveria, sul Lungomare della Salute di Fiumicino. Tropea presenta Lasciato Indietro, pubblicato da Armando Editore, e inaugura un format ideato personalmente, dalla denominazione alla struttura degli incontri, fino al marchio oggi registrato. Qui il video servizio realizzato da Monolite Notizie.

Il libro resta al centro, ma incontra letture interpretate, pittura, musica dal vivo e approfondimenti psicologici; il pubblico interviene con domande e riflessioni.

«Non presentiamo libri: raccontiamo storie» è la formula che ne sintetizza l’identità.

L’ingresso libero e l’assenza di finalità di lucro sono scelte organizzative: anziché raccogliere direttamente denaro, il progetto privilegia il contributo di servizi, competenze e collaborazioni. Si vuole così permettere a più persone di partecipare e offrire ad autori e artisti occasioni per incontrare lettori e spettatori.

Il gruppo dei collaboratori unisce competenze differenti. La psicologa clinica Sonia Buscemi approfondisce le dinamiche emotive dei testi; Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, coinvolge il pubblico anche attraverso sondaggi interattivi. Lo scrittore Sergio Mingrone contribuisce al confronto letterario, mentre Patrizia Ercolani, bibliotecaria ed educatrice, e l’attrice Francesca Stajano Briganti interpretano brani delle opere presentate, dando voce ai personaggi e ai temi narrativi.

Per le arti visive, Salvatore Fazio ha realizzato dipinti ispirati ai libri e un’opera dedicata alla rassegna. Maria Magdalena Andrei ha presentato lavori nati anche dalla lettura dei romanzi; Angelo Petraccone ha partecipato fin dall’inaugurazione con un’opera contro la violenza sulle donne. Hanno contribuito inoltre Modesto Furci e Valentina Rapone, il cui lavoro sul vetro amplia i linguaggi artistici presenti agli incontri.

Roma, 24 ottobre 2026. Da sinistra, Loredana Paolesse, Salvatore Fazio, Valentina Rapone e Dino Tropea durante la cerimonia del Premio Internazionale Istinti Artistici.

La musica ha avuto una presenza costante. Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, e il chitarrista Michele Bertasi, nel Merysse Acoustic Duo, hanno proposto anche una riflessione sull’accessibilità musicale per le persone sorde e ipoacusiche. Il chitarrista, compositore e arrangiatore Ezio Natale ha contribuito a diversi appuntamenti, comprese le serate romane, dove si è esibito anche insieme alla pianista Valentina Spagnolo, interpretando musiche di Ennio Morricone. Lidia Di Paola, Melissa Nasti e Flavia Renzi hanno arricchito la rassegna con interpretazioni ed esperienze differenti. Il rapporto tra Istinti Artistici APS e Cadenze Letterarie® testimonia come iniziative culturali autonome possano incontrarsi attraverso l’attività artistica, mantenendo ciascuna la propria identità.

Il contributo sociale si coglie soprattutto nei temi affrontati: abbandono, memoria, identità, relazioni familiari, rispetto delle differenze e responsabilità educativa. Le storie costituiscono il punto di partenza per discutere esperienze che spesso restano private. L’intervento di professionisti permette di approfondirle; le letture, le opere e le domande del pubblico introducono interpretazioni diverse. Non si tratta di offrire risposte preconfezionate, ma di rendere possibile un confronto rispettoso e accessibile.

Un ruolo importante nella crescita di Cadenze Letterarie® è stato svolto dal sostegno istituzionale della consigliera comunale di Fiumicino Federica Cerulli, presidente della Commissione Sport e Cultura, che ha contribuito a valorizzare il progetto e a favorirne l’approdo sul palco della Darsena il 26 giugno 2026, nell’ambito di Sere d’Estate, il cartellone culturale promosso dal Comune di Fiumicino. Accanto al sostegno istituzionale, la rassegna ha costruito rapporti con Valore Sociale ONLUS ETS, presieduta da Velia Maria Lapadula, Donne per la Sicurezza ODV ETS, guidata da Barbara Cerusico, e Il Cibo & L’Arte, presieduta da Loredana Paolesse. Il legame con il territorio si è rafforzato anche attraverso Pietro Barbera, in rappresentanza della Pro Loco di Focene, mentre il percorso romano ha coinvolto Lunatika Factory, realtà culturale fondata da Giulia Massarelli. Collaborazioni che hanno permesso alla rassegna di dialogare con istituzioni, associazioni e operatori culturali, ampliando le occasioni di partecipazione.

Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche e agli operatori dell’informazione che sostengono Cadenze Letterarie®, dando visibilità agli incontri e ai loro protagonisti. Un contributo prezioso per ampliare la diffusione della cultura e raggiungere nuovi pubblici.

A raccontare il valore di Cadenze Letterarie® è anche il pubblico, attraverso i sondaggi realizzati con Slido durante gli incontri. Tra le parole più significative emergono «amore», «speranza», «condivisione» ed «emozione», accanto al «coraggio», particolarmente sentito durante l’appuntamento dedicato al tema della diversità e della libertà di esprimere la propria identità. Risposte spontanee che restituiscono il significato attribuito alla rassegna: non soltanto un appuntamento culturale, ma uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione, nel quale le storie degli altri diventano occasioni per riflettere anche sulla propria esperienza.

Le scelte delle sedi raccontano questa evoluzione: dai locali di Fiumicino agli spazi estivi romani, la rassegna ha sperimentato contesti diversi, mantenendo la stessa impostazione. Il suo obiettivo non è sostituire le attività delle associazioni o dei professionisti coinvolti, ma creare occasioni nelle quali competenze e linguaggi possano incontrarsi davanti a un pubblico. La continuità degli appuntamenti costituisce una condizione essenziale per costruire relazioni che vadano oltre una singola serata.

Dopo il primo anniversario del 26 febbraio 2026, Cadenze Letterarie® ha raggiunto la quindicesima edizione il 16 aprile e ha successivamente ampliato la propria presenza a Roma. Grazie anche al dialogo con Riccardo Ferrero, ha partecipato a Notti di Cinema con tre appuntamenti al Parco Tevere Marconi e una tappa conclusiva, il 9 settembre, all’Arena di Piazza Vittorio. L’esperienza ha consentito di raggiungere nuovi pubblici senza perdere la centralità del libro.

Il ritorno a Fiumicino ha aperto la stagione dal 24 settembre al 3 dicembre 2026, tra L’Orto Stiloso e Angie Music Restaurant, mentre è già prevista una programmazione per il 2027. Il progetto prosegue anche attraverso la trasmissione Cadenze Letterarie con Dino Tropea su Omnia Web Radio, una Wiki che documenta gli appuntamenti e il sostegno dell’attore e regista Mirko Mascioli, testimonial della rassegna e direttore di Mascioli News 24. Alla crescita e alla visibilità del progetto contribuiscono inoltre Valentina Spagnolo, Nuova Era Magazine, Fiumicino Online, attraverso il lavoro della giornalista Fernanda De Nitto, Monolite Notizie, con Alessandra Battaglia, e Canale 10, che grazie all’attenzione del giornalista Alberto Tabbì ha dedicato spazio a Cadenze Letterarie® nei propri telegiornali. Una rete di collaborazioni e di attenzione mediatica che contribuisce a far conoscere gli incontri, valorizzando il lavoro degli autori, degli artisti e delle associazioni coinvolte.

Il riconoscimento di Palazzo Valentini premia l’ideazione e la continuità del lavoro di Tropea. Il risultato collettivo, però, si vede nelle opportunità offerte ad artisti e autori, nell’apertura al pubblico e nelle collaborazioni nate attorno agli incontri. Da un’iniziativa personale è cresciuto uno spazio culturale condiviso, nel quale un libro può diventare occasione di dialogo e nuove relazioni. Per informazioni sui prossimi appuntamenti sono disponibili le pagine social di Cadenze Letterarie® e www.dinotropea.it.