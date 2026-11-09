“Non so se leggerai questa lettera”: al Teatro di Documenti la fragilità delle parole diventa teatro civile

Nel rituale natalizio delle letterine affidate a Babbo Natale, i desideri dei bambini prendono forma attraverso parole ingenue, fantasiose, talvolta sorprendenti. Ma tra quelle richieste ce n’è una che porta con sé qualcosa di diverso: il tentativo di raccontare una sofferenza e trovare qualcuno disposto ad accoglierla.

È da questo incontro che prende forma “Non so se leggerai questa lettera”, spettacolo che affronta con sensibilità il tema della violenza sui minori, affidando alla comicità e alla poesia il compito di attraversare una realtà dolorosa.

Domenica 15 novembre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Paravento porta in scena al Teatro di Documenti “Non so se leggerai questa lettera”, spettacolo scritto da Rita Pelusio e Domenico Ferrari, con la regia di Rita Pelusio e l’interpretazione di Luisa Ferroni. Attraverso una narrazione che alterna leggerezza e inquietudine, l’opera affronta il tema della violenza sui minori, richiamando l’attenzione sulla responsabilità degli adulti e sulla necessità di riconoscere anche le richieste d’aiuto più difficili da decifrare.

La vicenda prende forma in un centro commerciale addobbato per le festività natalizie. Tra ghirlande sintetiche e decorazioni scintillanti lavora Giovanna, una commessa costretta a indossare il costume da elfa di Babbo Natale. Il suo compito è accogliere le letterine dei bambini e dare voce ai loro desideri. Tra richieste improbabili, fantasie infantili e piccoli sogni, il suo lavoro sembra appartenere a un rituale di spensieratezza, nel quale sopravvive ancora una certa fiducia nella magia del Natale.

Poi arriva una lettera diversa dalle altre.

Una bambina non chiede giocattoli, ma cerca di raccontare qualcosa che non riesce a esprimere apertamente. Le sue parole, incerte e frammentarie, custodiscono una richiesta d’aiuto. Giovanna comincia a intuire ciò che si nasconde dietro quei messaggi e il gioco, fino a quel momento leggero, assume un significato diverso. Leggere non basta più: occorre comprendere, riconoscere e trovare il coraggio di agire.

La comicità come forma di consapevolezza

“Non so se leggerai questa lettera” costruisce un equilibrio sottile tra ironia, poesia e inquietudine. La comicità non attenua la gravità del tema, ma diventa una chiave per avvicinarsi a una realtà dolorosa senza cedere alla retorica.

Giovanna, con la sua dolcezza e la sua goffaggine, è una figura profondamente umana, distante da qualsiasi eroismo. Il costume da elfa, quasi troppo grande per lei, accompagna simbolicamente il passaggio da un ruolo ordinario a una responsabilità inattesa. Anche il centro commerciale, con la sua atmosfera artificiale e consumistica, si trasforma progressivamente in uno spazio nel quale affiorano verità nascoste.

Attraverso il tema della violenza domestica e dell’abuso sui minori, lo spettacolo rivolge uno sguardo alla fragilità dell’infanzia e alla difficoltà di trovare le parole per raccontare la sofferenza. Il titolo racchiude l’incertezza di chi affida a una lettera la propria speranza, senza sapere se dall’altra parte ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare.

Ne emerge una riflessione sulla responsabilità degli adulti, sulla capacità di riconoscere i segnali di disagio e sulla necessità di non sottrarsi quando una richiesta d’aiuto arriva, anche nelle forme più inattese. Il teatro si fa così luogo di testimonianza e consapevolezza, restituendo valore a quelle voci che troppo spesso rimangono ai margini.

La messa in scena del 15 novembre si svolge con la partecipazione solidale di Zonta Club Roma1, che ha scelto di affiancare lo spettacolo nel suo percorso di sensibilizzazione sul tema della violenza, riconoscendo nel teatro un’importante occasione di testimonianza e riflessione.

Il Teatro Paravento

Fondato nel 1982 a Locarno, in Svizzera, il Teatro Paravento ha realizzato oltre 55 produzioni, coinvolgendo più di 100 artisti e portando i propri spettacoli in tournée in oltre 30 Paesi. Il percorso della compagnia si distingue per una ricerca artistica costante, attenta ai linguaggi e alle tematiche del presente.

Rita Pelusio, attrice comica e regista, ha sviluppato negli anni una ricerca sui linguaggi dell’attore comico, orientando il proprio lavoro verso l’impegno civile. Nei suoi spettacoli, le questioni sociali incontrano l’ironia e il grottesco, dando vita a una scrittura capace di coniugare leggerezza e profondità, anche attraverso il sodalizio artistico con Domenico Ferrari. Fa parte del collettivo PEM Habitat Teatrali ed è attiva nella formazione teatrale.

In scena Luisa Ferroni, attrice e musicista nata in Ticino, diplomata alla Scuola Dimitri nel 1991. Nello stesso anno entra a far parte del Teatro Paravento, di cui oggi è anche responsabile organizzativa. Dal 2005 collabora con la Fondazione Theodora nel ruolo di Dottor Sogni, affiancando all’attività teatrale esperienze come speaker e docente.

Costumi e scenografia sono firmati da Deborah Erin Parini, con Nora Sala come assistente costumista. L’arrangiamento musicale è di Fabio Mago Martino, mentre il disegno luci è affidato a Christoph Siegenthaler. La produzione è del Teatro Paravento, in collaborazione con PEM Habitat Teatrali.

Con delicatezza e uno sguardo che non rinuncia alla complessità, “Non so se leggerai questa lettera” ricorda che alcune parole non chiedono soltanto di essere lette, ma di essere accolte. Perché ascoltare, talvolta, significa riconoscere una verità e assumersi la responsabilità di non voltarsi dall’altra parte.

Testo: Rita Pelusio e Domenico Ferrari

Regia: Rita Pelusio

Con: Luisa Ferroni

Costumi e scenografia: Deborah Erin Parini

Assistente costumista: Nora Sala

Arrangiamento musicale: Fabio Mago Martino

Disegno luci: Christoph Siegenthaler

Produzione: Teatro Paravento, in collaborazione con PEM Habitat Teatrali

Partecipazione solidale: Zonta Club Roma1

Domenica 15 novembre 2026 ore 17.00

Durata: 70 minuti, senza intervallo

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, Soci Zonta Club 7 euro, tessera 3 euro

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

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