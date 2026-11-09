Il cinema campano celebra Luigi Zeno al Cremano Film Festival

A San Giorgio a Cremano il premio del Comune e della manifestazione all’attore di “Minerva – La Scuola”, impegnato nei nuovi titoli Rai 1.

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) – Un riconoscimento al lavoro e al percorso professionale di Luigi Zeno ha segnato la sua partecipazione al Cremano Film Festival. L’attore è stato premiato dal Comune di San Giorgio a Cremano e dal festival a Villa Bruno, sede della quarta edizione.

Gli applausi e l’accoglienza dei presenti hanno dato risalto a un appuntamento che ha unito la dimensione artistica al rapporto con la Campania. Originario di Ercolano, Zeno ha ricevuto il premio nella città di Massimo Troisi, luogo dal forte valore simbolico per il cinema italiano. In foto con il conduttore noto giornalista Enzo Agliardi si ringrazia per la foto Sandro Barrasso Photography,

Il pubblico di Netflix e le prossime fiction

La serie “Minerva – La Scuola” ha presentato agli spettatori di Netflix il suo Leonardo. Un’esperienza cui si aggiungono “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, diretta da Carmine Elia, e “Trastevere Blues”, prodotta da Picomedia con la regia di Beniamino Catena e Marco Bocci, destinate a Rai 1.

Il percorso televisivo si sviluppa quindi attraverso produzioni differenti, ampliando il lavoro dell’attore e il confronto con registi e interpreti.

Premi e progetti di rilevanza sociale

Al Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, ospitato al Maschio Angioino di Napoli, Luigi Zeno ha ricevuto il riconoscimento di miglior giovane attore italiano. Il Leone d’Oro Alato di San Marco, conferito al Campidoglio, e i premi ottenuti in diversi festival nazionali e internazionali completano il quadro dei riconoscimenti ricevuti.

Il suo impegno in opere su bullismo e legalità è stato accompagnato anche da iniziative al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo.

Dalla Campania alle produzioni nazionali

Il percorso dell’attore conserva un rapporto con il territorio anche quando si sviluppa in produzioni rivolte a platee più ampie. La serata di San Giorgio a Cremano ha dato forma a questo legame: il riconoscimento del Comune e del festival ha riportato al pubblico campano le esperienze costruite tra cinema e televisione.

La definizione di miglior giovane attore italiano è legata al premio ricevuto da Luigi Zeno nell’ambito del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso. A questa tappa si affianca ora l’omaggio di Villa Bruno, che valorizza un insieme di lavori e occasioni professionali, mentre continuano gli impegni nelle produzioni destinate a Rai 1.

Con la premiazione di Villa Bruno si aggiunge un nuovo passaggio a questa storia professionale. La partecipazione del pubblico ha reso l’appuntamento anche un momento di vicinanza al percorso dell’attore campano.