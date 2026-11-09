RIETI. SI FINGE BROKER ASSICURATIVO ONLINE E TRUFFA 450,00 EURO A UN 75ENNE

30ENNE CAMPANO DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un trentenne, residente nella provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di truffa.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia sporta da un cittadino reatino di 75 anni. Dalle indagini è emerso che il giovane denunciato, spacciandosi per broker assicurativo, attraverso una fittizia piattaforma di investimento online, è riuscito a carpire la fiducia della vittima. Il presunto truffatore, con consolidati raggiri, ha indotto l’anziano a effettuare un bonifico bancario verso un conto corrente a lui riconducibile, per un importo complessivo di circa 450,00 euro, per l’ottenimento di una polizza assicurativa per la propria autovettura, di fatto mai attivata.

I successivi e puntuali accertamenti condotti dai militari della Stazione di Rieti, supportati da approfondite verifiche tecniche e dall’analisi incrociata dei flussi telematici e bancari, hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica delle transazioni e di risalire con precisione all’identità del presunto autore della truffa, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica.

Alla luce di questo ennesimo episodio, il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti rinnova l’invito ai cittadini di prestare la massima attenzione quando si opera sul web e, a fronte di richieste di denaro, particolarmente vantaggiose, non procedere al alcun pagamento, segnalando tempestivamente la vicenda al Numero Unico di Emergenza 112 o alla più vicina Stazione dei Carabinieri.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi innocente fino a un eventuale accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna.

