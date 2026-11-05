Guardia di Finanza Rieti: arrivano due neo Ispettori dalla Scuola dell’Aquila

Il Comandante Provinciale, Colonnello Gianluca Ferraro, ha dato il benvenuto ai militari che potenzieranno il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Rieti.

Sono 2 i nuovi Ispettori della Guardia di Finanza che, dopo aver brillantemente concluso il severo corso di studi triennale presso la prestigiosa Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo dell’Aquila, hanno incrementato le file dei reparti operativi della Guardia di Finanza di Rieti.

L’assegnazione di queste giovani e qualificate risorse testimonia la particolare attenzione e la costante vicinanza che i vertici della Guardia di Finanza – dal Comando Generale, al Comando Interregionale dell’Italia Centrale, fino al Comando Regionale Lazio – riservano alla provincia reatina. L’innesto di nuovo personale qualificato conferma questo Comando Provinciale quale presidio imprescindibile di legalità e di tutela economico-finanziaria a salvaguardia della collettività e del tessuto imprenditoriale sano del territorio.

Queste nuove professionalità, dotate di un bagaglio tecnico-professionale aggiornato e specialistico, costituisce una risposta concreta finalizzata ad incrementare la sicurezza economico-finanziaria e in generale del territorio. Il loro impiego assicurerà un determinante impulso all’efficientamento dei servizi istituzionali, con particolare riguardo al contrasto all’evasione fiscale, alla lotta alle frodi nell’utilizzo dei fondi pubblici e del PNRR, e al contrasto di ogni forma di criminalità economico-finanziaria e di infiltrazione illegale nel mercato.

Nello specifico, le due unità sono state destinate a potenziare la forza operativa dei due principali reparti della sede: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Rieti, garantendo una presenza ancora più capillare e incisiva sia nelle attività investigative di alto profilo sia nel controllo economico del territorio.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, Colonnello t.ISSMI Gianluca Ferraro, ha ricevuto i neo assegnati per il formale saluto di benvenuto. Nel corso dell’incontro, il Comandante ha formulato loro i migliori auspici per il nuovo e delicato incarico, ribadendo i principi cardine di massimo impegno, rigore deontologico, etica militare e profondo senso di responsabilità che dovranno costantemente guidare l’espletamento del loro servizio a favore delle istituzioni e della cittadinanza.

L’appartenenza al Corpo racchiude, da sempre, senso del dovere, rigore morale, spirito di sacrificio e umiltà.

I neo assegnati, già inseriti nell’attività operativa, saranno una preziosa risorsa nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria della nostra Provincia.