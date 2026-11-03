ROMA: CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

ARRESTATO UN UOMO A CIAMPINO: SEQUESTRATI OLTRE 2,5 KG DI DROGA E UN’AUTO CON DOPPIOFONDO

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese per l’ipotesi di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in località Ciampino, dove i militari hanno notato l’uomo uscire da un locale seminterrato posto nel sottoscala di un’abitazione e salire a bordo di un’autovettura, successivamente risultata intestata a un soggetto pluripregiudicato.

I Finanzieri hanno quindi proceduto a fermare il veicolo per un controllo approfondito.

L’accurata ispezione del mezzo ha consentito di rinvenire 300 grammi di marijuana, occultati all’interno di un doppiofondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero.

Alla luce di quanto emerso, le perquisizioni sono state estese al seminterrato da cui il soggetto era stato visto uscire poco prima.

All’interno di un frigorifero custodito nel locale, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto ulteriori 1,3 kg di hashish e 1 kg di marijuana, unitamente a bilancini di precisione e a materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sottoposto a sequestro l’autovettura, in quanto appositamente modificata per il trasporto e l’occultamento della droga.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Velletri, l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di irrevocabile sentenza di condanna.