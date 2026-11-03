I più letti della settimana

Articoli correlati

ROMA: CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

CRONACA GIUDIZIARIA
redazione
Author: redazione
1 min.read
Vicenza, VI, Italy - June 2, 2022: Man with uniform of the Italian Financier with the yellow text Guardia di Finanza Which means controller of the Finance in Italian language

ARRESTATO UN UOMO A CIAMPINO: SEQUESTRATI OLTRE 2,5 KG DI DROGA E UN’AUTO CON DOPPIOFONDO

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese per l’ipotesi di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in località Ciampino, dove i militari hanno notato l’uomo uscire da un locale seminterrato posto nel sottoscala di un’abitazione e salire a bordo di un’autovettura, successivamente risultata intestata a un soggetto pluripregiudicato.

I Finanzieri hanno quindi proceduto a fermare il veicolo per un controllo approfondito.

L’accurata ispezione del mezzo ha consentito di rinvenire 300 grammi di marijuana, occultati all’interno di un doppiofondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero.

Alla luce di quanto emerso, le perquisizioni sono state estese al seminterrato da cui il soggetto era stato visto uscire poco prima.

All’interno di un frigorifero custodito nel locale, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto ulteriori 1,3 kg di hashish e 1 kg di marijuana, unitamente a bilancini di precisione e a materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sottoposto a sequestro l’autovettura, in quanto appositamente modificata per il trasporto e l’occultamento della droga.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Velletri, l’uomo è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di irrevocabile sentenza di condanna.

Articolo precedente
LATINA: SEQUESTRATO A PONTINIA UN IMPIANTO A BIOMASSE DI QUASI 16.000 METRI QUADRATI
LATINA: SEQUESTRATO A PONTINIA UN IMPIANTO A BIOMASSE DI QUASI 16.000 METRI QUADRATI
Articolo successivo
A Ceglie Messapica teatro e solidarietà, il Lions Club presenta “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”
A Ceglie Messapica teatro e solidarietà, il Lions Club presenta “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it
Redazione ufficiale de Il Giornale del Lazio. Informazioni, cronaca e attualità in tempo reale sul territorio laziale.

I più letti