Pensioni e manovra, la stangata invisibile sul ceto medio: quanto costa il taglio della rivalutazione

Quando si parla di manovra economica e previdenza, l’attenzione pubblica si concentra quasi sempre sulle pensioni minime o sui super-assegni dei manager. Esiste tuttavia una terra di mezzo, popolata da ex impiegati, quadri, insegnanti a fine carriera e professionisti, che da anni subisce un drenaggio silenzioso ma costante del proprio potere d’acquisto. È il ceto medio previdenziale, incarnato emblematico da chi oggi percepisce un assegno attorno ai 3.000 euro lordi mensili. Per questa categoria, le scelte di bilancio sul blocco della perequazione non sono concetti astratti, ma si traducono in una perdita reale che può superare i 1.300 euro all’anno.

Il paradosso di chi ha versato i contributi

Un assegno da 3.000 euro lordi al mese (che si traduce in poco più di 2.000 euro netti a seconda delle addizionali locali) non è una pensione d’oro. È il risultato di una vita intera di lavoro regolare, fatta di contributi versati fino all’ultimo centesimo. Il paradosso del sistema italiano è che proprio questa fascia viene utilizzata come un vero e proprio bancomat contabile per far quadrare i conti dello Stato.

Il meccanismo della perequazione, che dovrebbe proteggere gli assegni dall’inflazione, viene applicato in forma piena solo a chi riceve il minimo. Superata la soglia delle cinque o sei volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di adeguamento crolla drasticamente, fermandosi attorno al 53%. Significa che lo Stato riconosce al pensionato solo la metà dell’aumento reale dei prezzi. Se il costo della vita sale, il valore reale di quell’assegno scende, lasciando scoperto un pezzo significativo di spesa quotidiana.

Il calcolo della perdita: l’effetto domino sulle tasche

Per chi si trova nella fascia dei 3.000 euro lordi, il calcolo della rinuncia forzata è matematico e impietoso. La riduzione dell’adeguamento si traduce immediatamente in un mancato guadagno che oscilla tra i 25 e i 30 euro in meno ogni mese. Moltiplicato per le tredici mensilità, il danno diretto si aggira sui 350-400 euro in un solo anno.

La vera insidia, tuttavia, risiede nel cosiddetto effetto trascinamento. La rivalutazione mancata non si recupera l’anno successivo: la base su cui verranno calcolati gli aumenti futuri resta permanentemente più bassa. Nell’arco di un triennio, il potere d’acquisto evaporato supera abbondantemente i mille euro, arrivando a toccare le vette dei 1.300 euro per i redditi poco superiori. È una trattenuta occulta che non compare in busta paga sotto forma di tassa, ma che produce lo stesso identico effetto economico: l’impoverimento.

Un welfare familiare che si indebolisce

C’è poi un risvolto sociale che i tecnici dei ministeri tendono a dimenticare quando tracciano i saldi di bilancio. In Italia, il ceto medio dei pensionati rappresenta l’ossatura economica di un welfare familiare invisibile ma vitale. Con stipendi giovanili stagnanti e un precariato diffuso, l’assegno del nonno o del genitore è spesso la risorsa che permette di pagare l’affitto di un figlio universitario, di sostenere le rate di un mutuo o di affrontare una spesa medica imprevista per i nipoti.

Tassare o ridurre il potere d’acquisto di queste pensioni non significa solo colpire il singolo anziano, ma asciugare la liquidità di intere famiglie. Continuare a penalizzare chi ha lavorato e versato di più, spacciando il blocco della rivalutazione per un atto di equità sociale, rischia di spezzare definitivamente il patto intergenerazionale su cui si regge il Paese.