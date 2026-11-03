A Ceglie Messapica teatro e solidarietà, il Lions Club presenta “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”

All’Auditorium del Conservatorio lo spettacolo scritto da Dino Cassone e diretto da Dario Lacitignola, con Tonia Argento, Luigi Del Vecchio e Karol Colosi. L’iniziativa, promossa dal Lions Club presieduto da Anna Turrisi, devolverà l’incasso della serata a un service destinato alla comunità locale

Il Lions Club di Ceglie Messapica Alto Salento, presieduto dalla dottoressa Anna Turrisi, promuove per venerdì 6 novembre 2026, alle ore 19.30, presso l’Auditorium del Conservatorio di Ceglie Messapica, in Viale Guanella 2, a Ceglie Messapica, lo spettacolo teatrale “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”, una produzione del Teatro Folletti e Folli, scritta da Dino Cassone e diretta da Dario Lacitignola.

Sul palcoscenico si esibiranno Tonia Argento e Luigi Del Vecchio, con la partecipazione della giovane Karol Colosi, protagonisti di una rappresentazione che intreccia memoria storica, impegno civile e riflessione sui valori della legalità e della giustizia.

L’opera, ispirata alla storia vera di Emanuela Sansone, una delle prime vittime innocenti della mafia, conduce il pubblico nella Palermo di fine Ottocento, ricostruendo una vicenda che ha segnato profondamente la storia della criminalità organizzata siciliana. Attraverso i punti di vista della giovane vittima, di sua madre e del questore incaricato delle indagini, la narrazione affronta il dolore della perdita, il peso dell’omertà e la difficile ricerca della verità e della giustizia.

Uno spettacolo dal forte valore civile e culturale, che restituisce centralità alla memoria delle vittime innocenti e richiama l’importanza della responsabilità individuale e collettiva nella costruzione di una società fondata sul rispetto delle regole e della dignità umana.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività sociali e culturali promosso dal Lions Club di Ceglie Messapica Alto Salento per l’anno lionistico 2026/2027, sotto la guida della presidente Anna Turrisi, che ha posto al centro del proprio mandato la solidarietà, l’attenzione alle persone più fragili e il sostegno concreto alle esigenze del territorio.

La presidente ha sottolineato che l’intero incasso della serata sarà destinato a un service a beneficio della comunità locale, confermando la volontà del sodalizio di coniugare la promozione culturale con iniziative di solidarietà capaci di produrre risultati tangibili.

L’appuntamento teatrale segue, infatti, una recente iniziativa benefica attraverso la quale il Lions Club ha provveduto alla donazione di un lettino da visita, un misuratore della pressione arteriosa e un saturimetro al Palazzetto dello Sport, contribuendo a migliorare la disponibilità di strumenti utili per l’assistenza e il controllo sanitario.

Un impegno che si colloca nel solco dei principi del lionismo e che trova espressione nel motto scelto dalla presidente Turrisi per accompagnare l’anno sociale: «Da un piccolo gesto, una grande azione».

La rappresentazione del 6 novembre costituisce, dunque, un’occasione per avvicinare il pubblico a una pagina significativa della storia italiana e, contemporaneamente, sostenere le attività di servizio promosse dal Lions Club a favore della comunità.

Per informazioni: 333 9950239 – 338 8511853.