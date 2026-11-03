Martino Midali celebra i 10 anni del concept store di Roma Monteverde

Un pomeriggio tra astrologia, personalità e moda per festeggiare il decennale dello store. Protagonisti Paola Cacianti, Maddalena Santeroni e Martino Midali, in un racconto a dodici segni della collezione Autunno/Inverno 2026–27.



Roma, 30 ottobre 2026 – Dodici segni zodiacali, dodici interpretazioni dello stile e un unico filo conduttore: la libertà di esprimere la propria personalità attraverso ciò che si indossa. Si è svolto ieri, giovedì 29 ottobre, presso il Concept Store Martino Midali di Piazza Rosolino Pilo, a Roma Monteverde, “Stelle e Moda! Il pomeriggio delle Stelle da Midali”, l’appuntamento che ha unito moda, astrologia e cultura per festeggiare i dieci anni dello store nel quartiere romano.



Al centro del pomeriggio, un dialogo a tre voci tra Paola Cacianti, giornalista Rai esperta di moda, costume e cultura, Maddalena Santeroni, esperta di comunicazione e organizzatrice di eventi culturali, e Martino Midali, stilista e fondatore dell’omonimo brand. Un confronto che ha esplorato, attraverso prospettive diverse, il rapporto tra personalità, identità e abbigliamento, lasciando spazio a riflessioni, suggestioni astrologiche e interpretazioni del tutto personali dello stile.



A fare da filo conduttore è stata la collezione Autunno/Inverno 2026–27 di Martino Midali, raccontata attraverso dodici look, ciascuno associato a un segno zodiacale. Cappotti avvolgenti, maglieria morbida, abiti e sovrapposizioni hanno dato forma a un percorso tra colori, texture e volumi, in cui il linguaggio simbolico dello zodiaco si è intrecciato con le diverse sfumature della femminilità contemporanea.



Il gioco delle corrispondenze tra segni e look ha offerto l’occasione per guardare alla moda da una prospettiva inedita: non una serie di regole da seguire, ma uno strumento per conoscersi, sperimentare e raccontarsi. Un approccio che riflette la filosofia di Martino Midali, da sempre orientata a un’eleganza spontanea, inclusiva e senza tempo, capace di valorizzare donne diverse per età, fisicità ed esperienze.



Nel corso dell’incontro, un’intervista speciale realizzata per l’occasione ha permesso di approfondire l’universo creativo di Martino Midali e la visione che accompagna la nuova collezione invernale. Le ospiti hanno inoltre potuto provare i capi, ricevere consigli di styling personalizzato e scoprire il look associato al proprio segno zodiacale, trasformando il racconto della moda in un’esperienza diretta e partecipata.



L’evento si è concluso con un aperitivo e un momento di convivialità, celebrando dieci anni di incontri, relazioni e storie di stile nel cuore di Monteverde.

Con “Stelle e Moda!”, Martino Midali ha rinnovato il proprio invito a vivere la moda come espressione autentica dell’identità individuale. Perché, se le stelle possono suggerire qualcosa del nostro carattere, è il modo in cui scegliamo di indossare un abito a raccontare, ogni giorno, chi siamo davvero.