VILLA LAS TRONAS HOTEL & SPA ENTRA IN SPACE HOTELS



Lo storico cinque stelle di Alghero punta su nuove opportunità di crescità senza rinunciare alla propria identità

Ci sono luoghi che non assomigliano a nessun altro e che proprio in questa unicità trovano il loro valore. Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico hotel cinque stelle di Alghero affacciato sul Mediterraneo, entra a far parte del Gruppo Space Hotels, scegliendo un modello di collaborazione che consente di preservare la propria identità e autonomia, beneficiando al contempo di una rete di servizi, relazioni commerciali e strumenti di promozione capaci di amplificarne la visibilità sui mercati.

L’ingresso rappresenta un incontro tra due realtà accomunate da una visione dell’ospitalità che riconosce nella personalità delle singole strutture un elemento distintivo. Da una parte, una dimora storica affacciata sul mare della Sardegna, con un carattere inconfondibile e una lunga tradizione di accoglienza; dall’altra, Space Hotels, organizzazione nata nel 1974 dalla volontà di un gruppo di albergatori indipendenti di condividere opportunità e competenze senza aderire ai modelli delle grandi catene alberghiere.

Affacciata sul Golfo di Alghero, su un promontorio privato circondato da un parco secolare, Villa Las Tronas Hotel & Spa è una delle dimore più suggestive della costa nord-occidentale della Sardegna. Costruita intorno al 1880 come residenza privata, divenne un luogo di villeggiatura frequentato dall’aristocrazia europea, compresi membri della famiglia reale italiana e della dinastia dei Romanov. Dal 1961 è un hotel esclusivo, nel quale il fascino della storia convive con un’ospitalità contemporanea, attenta alla riservatezza e al benessere degli ospiti.

Le camere e suite, tutte differenti per arredi e caratteristiche, conservano l’eleganza della dimora originaria e si affacciano sul mare o sul verde del parco. Il rapporto privilegiato con il Mediterraneo è il filo conduttore dell’esperienza: dalla piscina esterna con acqua di mare, che sembra proseguire nell’orizzonte, alla piscina interna riscaldata con acqua salata, cuore dell’area wellness con sauna, bagno turco, fitness e trattamenti dedicati al relax.

Anche la proposta gastronomica interpreta il legame con il territorio, attraverso una cucina che valorizza il pescato del giorno, le verdure di stagione e le materie prime provenienti da fornitori locali. A completare l’esperienza contribuiscono la posizione appartata, a pochi minuti dal centro storico di Alghero, e la possibilità di vivere il mare in una dimensione di particolare tranquillità.

Per Villa Las Tronas Hotel & Spa, l’affiliazione a Space Hotels si inserisce in una prospettiva di sviluppo che punta a rafforzare le opportunità commerciali senza modificare ciò che rende la struttura riconoscibile. L’hotel mantiene infatti la propria autonomia gestionale, il proprio stile e la libertà di definire la propria offerta, entrando in una rete che mette a disposizione strumenti e competenze complementari.

Il valore dell’affiliazione risiede nella possibilità di ampliare i canali di distribuzione, raggiungere nuovi interlocutori e consolidare le relazioni con il mercato turistico nazionale e internazionale. Un insieme di risorse che permette alle strutture associate di beneficiare della forza di una rete organizzata, mantenendo al tempo stesso un rapporto diretto con i propri ospiti e una gestione coerente con la propria identità.

Il modello di Space Hotels si distingue inoltre per la sua natura cooperativa e senza scopo di lucro, con gli utili reinvestiti nello sviluppo del gruppo e nei servizi a favore degli associati. Una filosofia che mette al centro gli albergatori e considera la collaborazione uno strumento per rafforzare, anziché uniformare, le peculiarità di ciascuna struttura.

Con l’arrivo di Villa Las Tronas, Space Hotels torna in Sardegna e arricchisce la propria collezione con una destinazione di forte richiamo e una struttura dalla personalità distintiva. Un nuovo ingresso che ribadisce la visione degli Italian Independent Hotels: fare squadra per essere più competitivi, mantenendo intatti lo stile, la storia e l’autenticità che rendono ogni albergo diverso dagli altri.