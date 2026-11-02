FIUMICINO SC26-REAL CAMPAGNANO 0-2 | LE DICHIARAZIONI POST PARTITA DEI PROTAGONISTI

Il Real Campagnano, nella nona giornata di campionato, si impone in trasferta sul Fiumicino SC26 per 0-2 grazie alla doppietta di Davide Sforzini.

Di seguito le interviste post-partita:

Mirko Greco (Presidente):

Simone Massimi (Allenatore):

“Era una partita che aveva tutte le insidie possibili: campo complicato, avversario forte, ostico, che non perdeva da due anni in casa. Loro sono un’ottima squadra, sono cambiati poco rispetto lo scorso anno, è una squadra coesa che gioca a memoria. Faccio fatica a trovare qualcosa che non sia andato bene in noi. Sono orgoglioso dal primo all’ultimo, abbiamo combattuto, abbiamo saputo interpretare i vari momenti della gara in maniera eccellente, quindi una vittoria veramente bella che ci vogliamo godere tutti quanti, io in primis, e non lo nego. Su un campo complicato, abbiamo provato a variare i vari sistemi di gioco, avere due riferimenti offensivi sicuramente ci ha aiutato ad approcciare la partita in maniera più aggressiva. Entrambi gli attaccanti hanno lavorato molto bene e si sono sacrificati molto. Danieli nonostante abbia 38 anni l’ho visto correre per tutta la partita, senza risparmiarsi mai e credo che quello sia stato uno dei segnali che ha portato tutti i ragazzi a correre dal primo all’ultimo secondo senza avere nessun tipo di rimpianto a livello di dispendio di energia, è andato tutto e abbiamo conquistato i tre punti, secondo me, meritatamente.”