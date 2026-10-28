STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO AL PRESIDENTE FISPES MARIANO SALVATORE

Nel corso del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, svoltosi oggi al Salone d’Onore del CONI, è stata conferita la Stella d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza per i dirigenti, al Presidente FISPES Mariano Salvatore.

“Stamattina ho ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico. Un riconoscimento che condivido di cuore con tutta la FISPES: atleti, tecnici e dirigenti del Rugby paralimpico e dell’Atletica leggera. La vostra fiducia è la mia forza quotidiana per continuare a far crescere il nostro movimento. Il pensiero, in un momento così speciale, va al percorso iniziato nel dicembre del 2018 per la svolta storica dei tesseramenti degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e dello Stato. Un traguardo nato dal lavoro di squadra, nel quale sono onorato di aver fatto da elemento propulsore nella mia qualità di dirigente del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e per il quale desidero ringraziare in modo particolare: Giusy Versace, ideatrice della riforma, e l’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per aver reso possibile questo cambiamento epocale, i colleghi e compagni di viaggio Stefano Ciallella e Francesco Carboni e gli atleti che mi hanno accompagnato da vicino e da lontano: Annalisa Minetti, Xenia Francesca Palazzo, Antonino Bossolo, Francesca Salvadè, Maxcel Amo Manu, Oney Tapia, Alessia Berra, Giuseppe Romele e tanti altri che grazie a quella norma oggi possono dedicarsi allo sport con continuità”, il commento del Presidente FISPES Mariano Salvatore.

Il Presidente Salvatore è stato a capo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, oltre ad essere stato comandante della Scuola di formazione della Polizia Penitenziaria di Roma e, ancor prima, coordinatore nazionale dei servizi cinofili antidroga e dei Reparti a cavallo della Polizia Penitenziaria.

Per l’anno 2025, i massimi riconoscimenti di diritto sono stati conferiti ai Presidenti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e ai rappresentanti in Consiglio: Mariano Salvatore per la FISPES, Franco Riccobello per la FINP, Francesco Ambrosio per la FISDIR, Vittorio Polidori per la FITARCO, Rossano Galtarossa per la FIC, Luigi Mazzone per la FIS, Alberto Miglietta per la FIPE, Silverio Alviti per la FISPIC, Roberto Favre per la FIB, Federico Paria per la FSSI, Giovanni Malagò già Presidente e ora Commissario Straordinario della FIGC e Marco Mazzieri per la FIBS. Tra gli atleti e i tecnici componenti del Consiglio, sono stati insigniti delle Stelle d’oro Simone Ciulli, Annalisa Minetti, Emilio Poli, Donato Telesca, Giancarlo Marcoccia, Guido Pasciari, Donatella Perrella e Marco Ferrazza.