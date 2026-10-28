Manovra, via libera del Consiglio dei Ministri: dal fondo neonati all’Irpef al 33%, ecco tutte le novità

Il provvedimento approvato dall’Esecutivo disegna le linee guida economiche: sgravi fiscali per il ceto medio, misure mirate per la natalità e la terza età, e correttivi sul fronte previdenziale.

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ufficiale al testo della nuova Legge di Bilancio, un pacchetto di interventi strutturali che spazia dalle agevolazioni fiscali a sostegno delle famiglie e dei redditi medi fino alle novità per le pensioni, il lavoro autonomo e la gestione del parco auto. Al centro della manovra figurano misure fortemente attese dal tessuto sociale ed economico del Paese, progettate per coniugare rigore di bilancio e rilancio del potere d’acquisto.

Il “salvadanaio” per i nuovi nati: 100 euro all’anno fino alla maggiore età

Tra i provvedimenti di maggiore impatto etico e sociale spicca l’istituzione, a partire dal 2027, di un fondo previdenziale statale dedicato ai neonati. Lo Stato provvederà a stanziare un contributo di 100 euro all’anno per ciascun nuovo nato, alimentando un vero e proprio “salvadanaio” previdenziale che accompagnerà il minore fino al compimento del diciottesimo anno di età. Un’iniziativa pensata per costruire una base previdenziale a lungo termine e incentivare concretamente la natalità.

Fisco e Famiglie: Irpef al 33% fino a 55 mila euro e voucher per gli anziani

Sul fronte strettamente fiscale, la manovra introduce un importante alleggerimento della pressione tributaria per i contribuenti:

Nuova Irpef: Confermata la rimodulazione delle aliquote con l’introduzione dello scaglione al 33% esteso fino a 55.000 euro di reddito, un intervento volto a dare respiro al ceto medio e ai lavoratori dipendenti.

Confermata la rimodulazione delle aliquote con l’introduzione dello scaglione al di reddito, un intervento volto a dare respiro al ceto medio e ai lavoratori dipendenti. Voucher Anziani: Sul fronte del welfare assistenziale, viene introdotto un apposito voucher sociale da 300 euro destinato agli ultra 75enni in condizioni di pensione medio-bassa (soglia fissata a 28.000 euro annui), un sostegno concreto per le fasce più fragili della popolazione.

Autonomi, Pensioni e mobilità

Diverse novità toccano anche il mondo delle partite IVA, il sistema previdenziale e i tributi locali:

Flat Tax per gli autonomi: Viene ampliata la portata del regime forfettario, con la soglia di accesso che sale fino a 100.000 euro , agevolando la crescita e la stabilità dei piccoli professionisti e delle imprese individuali.

Viene ampliata la portata del regime forfettario, con la soglia di accesso che sale fino a , agevolando la crescita e la stabilità dei piccoli professionisti e delle imprese individuali. Pensioni e Previdenza: Il pacchetto previdenziale affronta i nodi legati alla flessibilità in uscita e alla rivalorizzazione dei trattamenti minimi, confermando l’impegno dell’Esecutivo a tutelare i pensionati contro l’inflazione.

Il pacchetto previdenziale affronta i nodi legati alla flessibilità in uscita e alla rivalorizzazione dei trattamenti minimi, confermando l’impegno dell’Esecutivo a tutelare i pensionati contro l’inflazione. Novità sulla mobilità: Trovano spazio nel provvedimento anche disposizioni di carattere amministrativo e patrimoniale, tra cui interventi legati al bollo auto e alla semplificazione delle procedure di immatricolazione.

Il testo passa ora all’esame del Parlamento per il dibattito e i consueti passaggi di emendamento prima dell’approvazione definitiva, confermando una manovra che mira a incidere direttamente sul welfare, sulla famiglia e sulla competitività del sistema Italia.

Cav. Dr. Piero Fusaglia

Direttore Responsabile

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