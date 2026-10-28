Cimiteri di Cerveteri, Vittorio e Sonora al lavoro: due poiane per allontanare i piccioni

Per risolvere il problema dei piccioni al Cimitero Nuovo la Multiservizi Caerite punta su metodi innovativi, incruenti e rispettosi della Natura

CERVETERI, 28 ottobre 2026 – La Multiservizi Caerite può contare sul contributo di due professionisti davvero particolari: Vittorio e Sonora. Sono due poiane messicane e il loro compito è tenere lontani i piccioni dal Cimitero Nuovo di Cerveteri, in via dei Vignali.

Per risolvere il problema delle colonie di piccioni nei pressi dei cimiteri comunali, la società ha scelto una strategia incruenta che combina falconeria e reti protettive semi-invisibili. La presenza dei rapaci induce infatti i volatili a percepire la zona come un luogo non sicuro e, di conseguenza, a modificare le proprie abitudini, spostandosi progressivamente altrove. Le reti, installate nei pressi dei loculi, servono invece a scoraggiare la nidificazione. Un approccio che punta a ottenere risultati duraturi e nel rispetto dell’ecosistema.

«L’idea è nata nei nostri uffici – spiega l’Amministratore Unico di Multiservizi Caerite, Alessio Pascucci –. Insieme ai nostri tecnici abbiamo studiato una soluzione che ci permettesse di intervenire efficacemente e soprattutto senza impattare sull’ecosistema. E i primi risultati ci stanno dando ragione: l’intervento è in corso da pochi mesi e la presenza stabile dei piccioni si è già ridotta di oltre il 60% rispetto all’inizio delle operazioni. Questo dimostra come sia possibile affrontare un problema concreto attraverso soluzioni innovative, rispettose della natura e della biodiversità».

«Qui si è stabilizzata da tempo una grande colonia di piccioni ed anche nelle zone circostanti la presenza di piccioni è particolarmente elevata», ha spiegato la Direttrice Generale di Multiservizi Caerite, Linda Ferretti. «Per questo alcuni esemplari continuano a tornare nei luoghi abituali. La falconeria agisce sui comportamenti degli animali e richiede il giusto tempo perché i risultati si consolidino. Il nostro obiettivo è ridurre ulteriormente il numero dei piccioni nelle prossime settimane. Al termine delle attività manterremo attivo il monitoraggio per preservare i risultati raggiunti ed evitare che si ricreino aree di nidificazione».

In vista delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, Multiservizi Caerite ha predisposto un piano straordinario di apertura e manutenzione dei cimiteri comunali di Cerveteri (via Rosati e via dei Vignali), Sasso e Ceri.

Il personale tecnico è stato impegnato in interventi straordinari di pulizia e decoro delle strutture, accompagnati da profonde operazioni di manutenzione e cura degli spazi, anche attraverso la messa a dimora di fiori e piante. L’obiettivo è garantire accoglienza, decoro e accessibilità ai cittadini che, in questi giorni, si recano al cimitero per ricordare i propri cari.

Per agevolare le visite, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, i quattro cimiteri comunali osserveranno l’orario continuato dalle 8:30 alle 17:00.

Da martedì 3 novembre tornerà in vigore l’orario ordinario invernale, tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:30.