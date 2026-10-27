Piglio, la statua di San Francesco torna a splendere dopo il restauro: ecco la verità sulla nuova collocazione

Domenica 25 ottobre mattina, al termine della Santa Messa delle 10, presso la chiesa di S. Giovanni a Piglio, è stata inaugurata la Statua di S. Francesco, con la benedizione del parroco Don Raffaele Tarice, alla presenza dei fedeli che hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica, che hanno accolto il suo ritorno con applausi e acclamazioni di ‘Viva S. Francesco’ e con l’intonazione del canto ‘Laudato sii, o mi Signore’ da parte del coro.

Molto sentite e colme di gioia sono state le parole di Don Raffaele, che ha espresso piena soddisfazione per il ritorno della statua del ‘Poverello di Assisi’, nonché patrono d’Italia, alla quale la comunità Pigliese è profondamente legata, e per il bellissimo restauro che l’ha rimessa a nuovo, per il quale ha ringraziato la comunità di Nuovi Orizzonti.

La statua, riposizionata sul basamento qualche giorno prima, dopo il completamento del restauro, si trovava infatti precedentemente in stato di grave deterioramento, con la mano destra quasi staccata e del tutto e priva del dito indice, la colomba sulla spalla destra del santo mancante da tanti anni e rintracciata presso i locali della parrocchia, varie lesioni anche estese e ammaloramento superficiale generale della vetroresina e della verniciatura.

Lo spostamento della statua, dalla posizione originale all’attuale collocazione, è stato fatto per ragioni di migliore fruizione e sicurezza dello spazio antistante la chiesa e la comunità Nuovi Orizzonti e degli accessi adiacenti.

Si ringrazia la Marmi Alfa Paliano che ha donato il rivestimento in travertino del basamento della statua.