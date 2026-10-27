Aeroporti – FAST Confsal chiede risposte sulla sicurezza ai varchi

ROMA – Resta aperta la vertenza tra la FAST Confsal e ADR Security, la società che gestisce i controlli ai varchi degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Il confronto, avviato il 9 febbraio, non ha finora prodotto risultati concreti e il sindacato non esclude nuove iniziative di mobilitazione. Al centro della contesa vi sono le condizioni di lavoro del personale addetto ai controlli di sicurezza. “Turnazioni sempre più gravose, riposi e ferie compressi, carichi di lavoro elevati per operatori chiamati a mantenere costantemente un alto livello di attenzione. Una questione che, sottolinea l’organizzazione sindacale, riguarda i lavoratori e, con loro, la sicurezza dei passeggeri”, evidenzia in una nota il sindacato.

Esaurite senza esito le prime procedure di raffreddamento, la FAST Confsal ha proclamato tre scioperi: l’11 maggio, il 5 luglio, che ha registrato un’adesione vicina al 75%, e il 13 settembre, per l’intera giornata. Sullo sfondo resta inoltre il tema della rappresentanza. Secondo il sindacato, l’azienda continuerebbe a individuare i propri interlocutori escludendo l’organizzazione oggi più rappresentativa tra gli addetti, una questione su cui è in corso anche un procedimento davanti al giudice del lavoro. A fine settembre la vertenza è ripartita dalla prima fase e il 14 ottobre è approdata in Prefettura per il secondo tentativo di conciliazione.

«Senza un’apertura concreta da parte dell’azienda – dichiara Pietro Serbassi, Segretario generale della FAST Confsal – non escludiamo nuove iniziative di mobilitazione».

La partita resta dunque aperta: da un lato la richiesta di condizioni di lavoro sostenibili per chi presidia i varchi degli scali romani, dall’altro la necessità di garantire ai passeggeri standard di sicurezza adeguati.