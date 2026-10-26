Il 27 ottobre la presentazione di “Percorsi di crescita” in Sala Consiliare. Il progetto dell’ASL Roma 3 è rivolto alle famiglie residenti con bambini da 0 a 9 anni: nove incontri sul territorio fino a maggio 2027.

A Fiumicino le famiglie con bambini da zero a nove anni potranno partecipare gratuitamente a “Percorsi di crescita”, un ciclo di incontri con professionisti dedicato allo sviluppo infantile e al sostegno dei genitori. La presentazione si terrà martedì 27 ottobre 2026, alle 10, nella Sala Consiliare del Comune, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78. È prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dell’assessore alle Politiche sociali Monica Picca.

L’iniziativa è promossa dalla UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL Roma 3, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, ed è rivolta alle famiglie residenti nel territorio comunale. Il percorso distingue tre fasce d’età, 0-3, 3-6 e 6-9 anni, alle quali sono dedicati tre appuntamenti ciascuna. Dopo la presentazione istituzionale, le attività si distribuiranno tra novembre 2026 e maggio 2027, coinvolgendo nidi, scuole dell’infanzia e istituti comprensivi di diverse località del comune.

Gli incontri prevedono sessioni informative con i professionisti, proposte di attività ludiche guidate e spazi per domande e confronto. L’obiettivo è condividere con i genitori la conoscenza delle principali tappe dello sviluppo infantile, promuovere buone pratiche per la crescita e il benessere e rafforzare la relazione tra adulto e bambino. Tra le finalità rientra anche il riconoscimento precoce di eventuali difficoltà evolutive. Informazione e ascolto saranno quindi parte dello stesso percorso, con occasioni dedicate alle esigenze delle diverse fasce d’età.

Per le famiglie con bambini da zero a tre anni, il primo appuntamento sarà martedì 26 gennaio 2027, dalle 10 alle 12, al nido d’infanzia Delfino Curioso, in via del Perugino 100, a Parco Leonardo. Seguirà l’incontro di martedì 2 febbraio, nello stesso orario, al nido Anatroccolo, in via Coni Zugna 155-165, a Fiumicino. Il terzo si terrà martedì 23 febbraio, sempre dalle 10 alle 12, al nido Piccoli Passi, in via Santa Teresa di Gallura 11, a Fregene.

Il calendario per la fascia da tre a sei anni comincerà invece già nel 2026. Mercoledì 25 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, l’incontro si svolgerà nella scuola dell’infanzia Aquilone, in viale Danubio, a Fiumicino. Gli altri due appuntamenti sono fissati per mercoledì 3 marzo 2027, alla scuola dell’infanzia Faro Incantato, in via Giuseppe Fontana 14, e per martedì 18 maggio, alla scuola dell’infanzia Arcobaleno, in via Portovenere 145, a Fregene. Anche questi incontri si terranno dalle 15.30 alle 17.30.

Per i genitori di bambini da sei a nove anni, il percorso prenderà avvio martedì 19 gennaio 2027, dalle 15 alle 17, nell’Istituto comprensivo Torrimpietra, in piazza dei Tipografi 14, a Torrimpietra. Il secondo appuntamento è previsto martedì 6 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, nell’Istituto comprensivo Porto Romano, in via Coni Zugna 161-165, a Fiumicino. Il terzo si svolgerà mercoledì 28 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, nell’Istituto comprensivo Fregene Passoscuro, in via Porto Venere 145, a Fregene.

La scelta delle sedi porta il progetto negli ambienti educativi e scolastici frequentati dai bambini, con appuntamenti a Fiumicino, Parco Leonardo, Torrimpietra e Fregene. La suddivisione per età consente alle famiglie di individuare gli incontri dedicati alla fase di crescita dei propri figli. Ogni fascia dispone di tre date, distribuite in strutture diverse: il calendario permette quindi di orientarsi sia in base all’età sia rispetto alla sede dell’appuntamento.

“Percorsi di crescita” nasce nell’ambito dell’Accordo di Programma tra ASL Roma 3 e Comune di Fiumicino per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari. Il sostegno alle competenze genitoriali e la promozione dello sviluppo infantile sono le finalità che collegano i diversi incontri. Il primo passaggio sarà la presentazione del 27 ottobre in municipio; le attività dedicate alle singole fasce d’età cominceranno il 25 novembre con l’appuntamento alla scuola dell’infanzia Aquilone.