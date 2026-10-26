Circus Festival of Italy: il Siac Europa festeggia la vittoria di Enis Dell’Acqua e guarda al futuro del circo etico

Si è conclusa con straordinario successo la 27ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, che dal 15 al 19 ottobre ha trasformato la città di Latina nella capitale mondiale delle arti circensi.

Cinque giorni di spettacoli ad altissimo livello, con oltre 100 artisti provenienti da 14 Paesi e 23 attrazioni in gara, accompagnati dalla musica dal vivo dell’orchestra diretta da Fabiano Giovannelli.

Tra i momenti più emozionanti della serata di gala del 19 ottobre, spicca la prestigiosa vittoria di Enis Dell’Acqua (Imperial Royal Circus), insignito del Latina d’Oro dalla Giuria Tecnica Internazionale presieduta da Alain Frère.

Oltre al massimo riconoscimento del Festival, per Enis è arrivato un importantissimo invito al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, il palcoscenico più importante e prestigioso al mondo per l’arte circense.

Soddisfazione è stata espressa dalla Segretaria Generale del SIAC Europa Bianca Montico. Come sottolineato dalla Segretaria Generale, Enis Dell’Acqua ha trionfato portando in pista il valore aggiunto del circo etico e il ruolo fondamentale dell’operatore relazionale.

La sua esibizione ha saputo coniugare classicità e innovazione, dimostrando come sia possibile rivoluzionare il concetto tradizionale di circo e il rapporto con gli animali in una chiave moderna, etica e rispettosa.

“Siamo sulla strada giusta – ha sottolineato Bianca Montico – perché questa vittoria conferma che è tempo di rinnovare il linguaggio circense: si può e si deve evolvere. Chi non comprende la necessità di questo adeguamento, rischia di rimanere indietro. Su questi aspetti il Siac Europa ha già avuto l’appoggio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play con il sostegno anche dal Presidente del CONI”.

Condividendo l’emozione per questo grande traguardo, Bianca Montico ha voluto aggiungere un pensiero profondo sul significato di questo risultato e un ringraziamento speciale:

“Sono davvero felice ed emozionata per il successo ottenuto da Enis Dell’Acqua all’International Circus Festival of Italy: un traguardo che dimostra come la vita vada vissuta a pieno, senza mai rimandare a domani quello che possiamo realizzare oggi! I successi veri sono quelli legati ai valori profondi. Questo risultato è la dimostrazione di come la cultura sia un valore inestimabile per il nostro territorio, capace di unire le persone, valorizzare le nostre radici e accendere una nuova luce sulle nostre eccellenze. Un progetto che si sposa con l’inclusione e il riscatto, reso unico dall’arte della Circus Academy Fusion, dalla Sartoria Sociale e dalla sinergia con tutte le straordinarie realtà e i collaboratori che hanno creduto con noi in questa visione. Un grazie infinitamente sentito va al Dottor Ruggero Alcanterini per i suoi grandi e saggi consigli: lui rappresenta il vero senso del Fair Play, sempre dalla parte degli ‘invisibili’, e lo ringrazio di cuore per le grandissime opportunità che ci sta offrendo”.

La Segretaria Generale ha rivolto inoltre un plauso e una menzione speciale a tutto il corpo di ballo e alle ballerine di Latina, il cui talento ed energia hanno impreziosito gli spettacoli, ribadendo la volontà del SIAC Europa di valorizzare le eccellenze locali e avviare nuovi laboratori artistici e formativi sul territorio.

I risultati e le progettualità maturate a Latina saranno portati a Roma in occasione del prossimo Festival delle Opportunità.