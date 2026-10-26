Forza Italia, Mussolini e Maritato: “L’ingresso di Simonetta Matone è un indubbio valore aggiunto per il partito”

Roma, 26 ottobre 2026 — L’adesione della deputata Simonetta Matone a Forza Italia continua a raccogliere consensi e reazioni positive all’interno dell’ala azzurra. Con una nota congiunta, gli esponenti di Forza Italia Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio, e Michel Emi Maritato hanno espresso il proprio plauso per l’arrivo della parlamentare ed ex magistrato, definendolo un passaggio strategico per il consolidamento del movimento sul territorio e a livello nazionale.

Un contributo per la visione garantista

«L’ingresso di Simonetta Matone in Forza Italia, a cui diamo il nostro più caloroso e sincero benvenuto, rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro gruppo e rafforza ulteriormente l’impegno del partito a tutela dei principi costituzionali e dei diritti di ogni cittadino», si legge nella nota firmata da Mussolini e Maritato.

I due esponenti azzurri hanno voluto porre l’accento sul percorso istituzionale e sulla caratura professionale della nuova iscritta, legandola direttamente alle battaglie storiche del movimento fondato da Silvio Berlusconi. «La sua riconosciuta competenza costituirà un contributo fondamentale per portare avanti la visione profondamente garantista che caratterizza l’operato di Forza Italia e, più in generale, per la crescita del partito».

Il precedente in Assemblea Capitolina

Nel testo viene inoltre richiamato il percorso politico condiviso a livello locale a Roma, elemento che testimonia la solidità del rapporto politico e personale tra i protagonisti. Rachele Mussolini ha infatti ricordato la comune esperienza vissuta tra i banchi dell’Assemblea Capitolina, sottolineando come le qualità professionali e umane di Matone siano già state ampiamente dimostrate e apprezzate sul campo nella gestione delle dinamiche della Capitale.

L’intervento dei due esponenti si conclude con un messaggio di coesione in vista delle prossime sfide parlamentari e amministrative: «A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».

di Redazione

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