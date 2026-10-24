Il Centrodestra tiene ma la sfida resta aperta: l’analisi dell’ultimo scenario politico

Roma — Fratelli d’Italia si conferma saldamente la prima forza politica del Paese, trainando la coalizione di governo in una fase di assestamento per l’intero panorama nazionale. È quanto emerge dall’ultima Supermedia YouTrend per AGI del 22 ottobre 2026, che fotografa i rapporti di forza tra i partiti in un clima di forte competitività tra i blocchi.
FdI cresce, flettono gli alleati e la galassia a destra
Il partito guidato da Giorgia Meloni registra un segnale positivo, portandosi al 27,9% delle preferenze (+0,6% rispetto alle rilevazioni precedenti). Una crescita che compensa la parziale frenata delle altre forze dell’area di governo e dei movimenti contigui:
- Forza Italia mantiene una posizione stabile al 7,3%.
- Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, accusa una flessione più marcata scendendo al 6,8% (-0,8%).
- La Lega si attesta invece al 5,6%, confermando le difficoltà nel ritrovare lo slancio dei mesi scorsi a causa della concorrenza interna alla coalizione.
Nel complesso, l’area di centrodestra si mantiene competitiva ma deve fare i conti con una redistribuzione interna dei consensi che premia quasi esclusivamente il partito di maggioranza relativa.
L’opposizione e l’equilibrio del “Campo Largo”
Sul fronte delle opposizioni, il quadro rimane polarizzato attorno al Partito Democratico. Il PD consolida il secondo posto nazionale al 20,3% (+0,3%), mentre si registra un passaggio a vuoto per il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,1% perdendo lo 0,7%. Nell’area progressista si conferma la stabilità di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) al 6,5%.
Al centro, i movimenti faticano a trovare spazio: Azione si posiziona al 3,3% (appena sopra la soglia di sbarramento), mentre Italia Viva resta ferma al 2,4%.
Un testa a testa tra blocchi
I dati aggregati mostrano un Paese sostanzialmente diviso in due macro-aree. Se la maggioranza di centrodestra controlla saldamente il nucleo del governo con una quota che oscilla tra il 41% e il 43%, la somma teorica delle opposizioni progressiste (PD, M5S e AVS) risponde colpo su colpo.
L’esito delle prossime sfide politiche dipenderà in gran parte dalla capacità dei due schieramenti di allargare i propri confini: da un lato la tenuta della leadership di Fratelli d’Italia sui partner minori, dall’altro la definizione geometrica di un “campo largo” che per essere maggioritario non potrà prescindere dalla stabilità dei suoi tre pilastri principali.