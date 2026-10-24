“METTITI COMODO”, TUTTO ESAURITO PER “RUGANTINO”

ARCE – Tutto esaurito per il primo appuntamento della stagione teatrale “Mettiti Comodo” 2026-2027, promossa dall’Associazione Culturale La Lanterna con la coorganizzazione del Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo.

La Sala Teatro Comunale ha ospitato ieri sera, venerdì 23 ottobre, “Rugantino”, con la regia di Maurizio Bufacchi. La Roma papalina dell’Ottocento è tornata a vivere tra canzoni, ironia e passione popolare, coinvolgendo un pubblico di ogni età.

La celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini, con le musiche di Armando Trovajoli, racconta le vicende di un giovane popolano fanfarone che, tentando per scommessa di conquistare Rosetta, finisce per innamorarsene davvero. Una storia capace di alternare leggerezza e commozione, accompagnata da brani entrati nella memoria collettiva.

«Una serata davvero speciale – hanno commentato il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore alla Cultura Alessandro Proia – che ha riportato in scena un grande classico del teatro musicale italiano. Un plauso al regista Maurizio Bufacchi e a tutti gli interpreti. Ringraziamo il presidente dell’Associazione La Lanterna, Giuseppe Antonio Violetta, per aver scelto uno spettacolo che ci ha fatto emozionare e cantare insieme brani indimenticabili come “Roma nun fa la stupida stasera”, “Ciumachella de Trastevere” e “Tirolallero”. Una bellissima apertura di stagione».

Sul palco Davide Russo nel ruolo di Rugantino, Manuela Gentili in quello di Rosetta e Maurizio Bufacchi nei panni di Mastro Titta. Con loro Melissa Panerai (Eusebia), Fabio Giustini (Don Niccolò), Luigi Cittarelli (Gnecco), Maurizio Casilli (Thorvaldsen), Roberta Loreti e Luana Angelucci (Donna Letizia), la stessa Luana Angelucci anche nel ruolo di Donna Marta, Paolo Pomponi (Rubastracci), Cristian Ragusi (Scariotto) e Giovanni Porzi(Bojetto).