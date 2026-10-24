Da Roma a Parigi, ecco il Fair Play Award 2026

DA ROMA A PARIGI L’IMPORTANZA DEL FAIR PLAY

Parigi capitale europea del fair play per l’anno 2026. E pensare che soli 4 anni fa l’European Fair Play Movement (EFPM), con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) e il sostegno di FUJIFILM, si era dato appuntamento a Roma (in primis al Salone d’Onore del Coni con la cerimonia annuale del prestigioso Fair Play Award) per uno storico evento in occasione del sessantacinquesimo anniversario della Firma del Trattato di Roma, quando di fatto nacque l’Europa Comunitaria, per volontà dei padri nobili guidati da Robert Schuman.

A Parigi tra gli illustri premiati a dicembre 2026 al Comitato Olimpico Cnosf, come riportato anche dalla nota Agenzia Internazionale Stampa Estera, ci sarà anche un giovane italiano, Daniele Bartocci. Sara’ premiato alla Cerimonia dei Premi Europei Fair Play 2026, in programma il prossimo 3 dicembre 2026 presso l’Auditorium Pierre de Coubertin del CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), la Casa dello Sport Francese.

PARIGI CAPITALE MONDIALE DEL FAIR PLAY 2026

A Parigi, Capitale europea del Fair Play 2026, il giornalista nativo di Jesi Daniele Bartocci (semore di Roma già vincitore del premio Eccellenza Italiana 2025 in Senato, del myllennium Award, del parola d’Oro in Campidoglio e del premio 100 eccellenze italiane 23 a Montecitorio) riceverà nello specifico l prestigioso Vox Fair Play Award 2026, riconoscimento attribuito nell’ambito del premio annuale European Fair Play Awards a personalità e realtà che, attraverso il proprio importante lavoro e il proprio impegno professionale, hanno contribuito negli anni alla diffusione dei valori universali del fair play, dell’etica sportiva, del rispetto delle regole e degli avversari, di storie positive nonché dell’inclusione a 360 gradi nell’ecosistema circostante.

La notizia è stata resa nota dalla Segreteria Generale dell’European Fair Play Movement (EFPM), che in queste ultime settimane ha inviato ai Comitati Nazionali Fair Play europei e ai soggetti coinvolti il primo invito ufficiale relativo al 31° Congresso Europeo Fair Play e alla Cerimonia di consegna dei Premi Europei Fair Play, in calendario a Parigi il 3 e 4 dicembre 2026.Gli eventi sono organizzati dall’European Fair Play Movement (EFPM) in collaborazione con il CNOSF (l’equivalente del Coni in Italia in sostanza), la Fédération Française FCFF e la SKEMA Business School (tra le migliori scuole manageriali al mondo secondo Financial Times). Per il giornalista originario delle Marche, il premio rappresenta un significativo attestato di stima a livello europeo per un percorso professionale caratterizzato dall’attenzione costante ai valori positivi dello sport.

INCLUSIONE NELLO SPORT: UNA COMUNICAZIONE RESPONSABILE

Nel corso degli anni il giornalista originario manager Bartocci, da sempre legato anche al connubio sport and food oltre che ai concetti di etica sportiva e sostenibilita’, si è distinto nel panorama dell’informazione sportiva per il racconto di storie legate al merito, al rispetto delle regole, all’integrità e alla funzione educativa dello sport, contribuendo a promuovere una cultura sportiva fondata sui principi del fair play, ricevendo a proposito di etica sportiva e inclusione vari riconoscimenti come il Premio Pietro Mennea e il premio speciale comunicazione ed etica sportiva a Overtime Festival.

La cerimonia del 3 dicembre a Parigi si svolgerà appunto nel prestigioso Auditorium Pierre de Coubertin del Comitato Olimpico e Sportivo Francese, luogo simbolo dello sport transalpino e scenario di uno degli appuntamenti più importanti del movimento europeo del fair play.La due giorni parigina proseguirà il 4 dicembre 2026 con il 31° Congresso Europeo Fair Play, ospitato presso la SKEMA Business School Campus Grand Paris e dedicato al tema “Sport, Spirito di Umanità”. Il congresso approfondirà questioni centrali per il futuro del movimento sportivo internazionale, tra cui la promozione del fair play, la tutela degli atleti, lo sport pulito, l’educazione attraverso lo sport e le prospettive future del sistema sportivo europeo, alla presenza di relatori e ospiti internazionali.

L’assegnazione del Vox Fair Play Award 2026, con il patrocinio di Association internationale de la presse sportive – Europe, a Daniele Bartocci conferma dunque il valore del ruolo della comunicazione e giornalismo italiano nella diffusione dei principi etici dello sport e rappresenta un importante motivo di orgoglio anche per il Made in Marche, che sarà rappresentato a Parigi in una delle più autorevoli manifestazioni europee dedicate alla cultura del fair play

Kids as Football Soccer Players Running with Ball. Footballers Kicking Play League Match During Sunny Day. Two Teams in Sport Competition. Teenage Soccer Players Running in a Duel and Kicking Ball