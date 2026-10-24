Autunno in Sabina: tra festival storici, magia nei castelli e nuove stagioni teatrali nei borghi

Il territorio della Sabina entra nel vivo della sua programmazione autunnale con un ricco cartellone di eventi coordinati che spaziano dalla grande cultura teatrale alle manifestazioni tematiche nei castelli. Ad aprire le danze sul fronte artistico è il comune di Montopoli in Sabina, che ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione del Teatro San Michele Arcangelo con ben diciotto spettacoli in calendario. La rassegna, che si estenderà per tutto l’inverno, punta a fare del borgo un solido punto di riferimento per l’intrattenimento e il dibattito culturale dell’intera provincia reatina, alternando sul palco grandi interpreti e compagnie locali. [1]

La fine di ottobre e l’inizio di novembre vedranno invece protagonista il suggestivo versante romano del comprensorio: all’interno della maestosa fortezza del Castello Savelli di Palombara Sabina prenderà infatti il via l’atteso evento “Stregando”. Per due intere giornate, le antiche sale medievali del castello si trasformeranno in un teatro a cielo aperto dedicato al fantasy e al mistero, offrendo ai visitatori e alle famiglie un’esperienza immersiva scandita da spettacoli itineranti, percorsi a tema, escape room storiche e performance di danza del fuoco, capaci di valorizzare in chiave moderna le storiche architetture del posto. [1]

Questi programmi coordinati confermano la grande vivacità degli enti locali e delle associazioni della Sabina nella strutturazione di un’offerta turistica di prossimità flessibile ed eterogenea. La capacità di associare la riscoperta dei monumenti, dei percorsi e delle antiche leggende alle arti sceniche contemporanee si attesta come una strategia vincente per promuovere i piccoli centri, generando un flusso costante di visitatori appassionati di turismo culturale ed esperienziale in grado di sostenere direttamente l’economia delle strutture e delle attività ricettive locali.