La Carota Novella di Ispica IGP e le primizie dell’Agro Pontino: l’orticoltura d’eccellenza che traina la pianura laziale

Il cuore autunnale dell’Agro Pontino si conferma uno dei motori agricoli più dinamici e produttivi del Lazio, grazie all’avvio delle semine e della preparazione dei suoli per le grandi eccellenze orticole del territorio. In questo contesto di eccellenza, la pianura che si estende tra Latina, Sabaudia e Fondi mette in mostra una filiera integrata capace di far dialogare le grandi colture a Indicazione Geografica Protetta con i mercati generali della Capitale, portando sulle tavole regionali prodotti ortofrutticoli caratterizzati da una straordinaria freschezza, croccantezza e da un profilo zuccherino unico, favoriti dalla natura sabbiosa e minerale dei terreni bonificati e dal clima mite del litorale tirrenico.

Nelle cucine della tradizione laziale, queste primizie della terra rappresentano la base insostituibile per la preparazione dei piatti più celebri, ma sanno anche ritagliarsi un ruolo da protagoniste assolute nei menu stagionali dei ristoranti. Dalle classiche giardiniere artigianali ai contorni stufati con erbe aromatiche spontanee, fino alle vellutate autunnali impreziosite da fili d’olio extravergine d’oliva delle colline pontine, gli ortaggi di questa sponda del Lazio esaltano la sapidità dei piatti e si sposano magnificamente con i vini bianchi profumati e freschi del territorio, come il vitigno autoctono del Bellone o i bianchi storici di Cori e Terracina.

Il rafforzamento di questo distretto orticolo non ha soltanto una rilevanza economica e commerciale di primo piano a livello nazionale, ma si attesta sempre più come un fattore di attrazione per il turismo rurale e accademico. La presenza di aziende agricole all’avanguardia nell’uso di tecniche di coltivazione biologica e sostenibile attira un numero crescente di visitatori e addetti ai lavori interessati a scoprire i segreti della filiera pontina, dimostrando come la pianura laziale sappia coniugare i grandi volumi di mercato con il rispetto della biodiversità e la massima valorizzazione dei sapori autentici della terra.