Il Marrone di Cave e i frutti del sottobosco: l’oro autunnale dei Monti Prenestini che conquista la tavola

Con l’arrivo del pieno autunno, i boschi secolari dei Monti Prenestini, a pochi chilometri da Roma, entrano nel momento di massima generosità, regalando uno dei frutti più pregiati e tutelati della biodiversità laziale: il Marrone di Cave. Questa straordinaria varietà di castagna, coltivata su terreni vulcanici che ne esaltano la dolcezza e la pastosità della polpa, rappresenta una vera e propria eccellenza agricola della provincia romana, difesa con orgoglio da una storica comunità di produttori locali che ne tramandano le tecniche di raccolta e selezione manuale.

In cucina, il Marrone di Cave dimostra un’eccezionale versatilità che affascina sia i custodi delle ricette tradizionali sia gli chef dell’alta ristorazione contemporanea. Se nelle piazze dei borghi trionfano le classiche caldarroste cotte sui bracieri, le tavole delle osterie locali propongono abbinamenti raffinati: dalle vellutate di zucca castagna e fungo porcino, agli spezzatini di cinghiale impreziositi da frutti glassati, fino ai celebri “marron glacé” artigianali e alle confetture invernali. Ogni piatto trova il suo ideale completamento nei vini rossi strutturati del territorio, capaci di reggere la dolcezza e la complessità aromatica del frutto.

La valorizzazione di questa filiera corta non è soltanto una celebrazione del gusto, ma costituisce un tassello cruciale per l’economia e la tutela del paesaggio dei piccoli comuni dei Monti Prenestini. Creando un legame indissolubile tra la salvaguardia dei castagneti storici e il turismo enogastronomico del fine settimana, il territorio riesce a promuovere un modello di sviluppo rurale sostenibile, in grado di offrire nuove opportunità lavorative ai giovani agricoltori e di mantenere vive le radici culturali della tradizione contadina del Lazio.