La Lenticchia di Rascino: l’oro d’alta quota del Cicolano che conquista i palati gourmet

Sull’altopiano di Rascino, a oltre mille metri di altitudine nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, l’autunno segna il momento in cui la celebre Lenticchia di Rascino entra stabilmente nelle cucine e nei mercati d’eccellenza del Lazio. Questo piccolo legume, caratterizzato da dimensioni ridotte e da una colorazione che varia dal marrone al verdastro, rappresenta un presidio fondamentale della biodiversità montana regionale. La coltivazione avviene da secoli in modo completamente naturale, senza l’ausilio di concimi chimici, sfruttando le caratteristiche uniche di un terreno carsico e un microclima rigido che ne preservano la purezza e le straordinarie proprietà nutritive.

La grande popolarità della lenticchia di Rascino tra gli chef e gli appassionati di gastronomia è dovuta alla compattezza della sua polpa e alla tenacia della sua buccia, che non si sfalda durante la cottura e non richiede il preventivo ammollo in acqua. Nei menu stagionali delle trattorie del reatino e della Capitale, questo legume diventa protagonista di robuste zuppe invernali arricchite con crostini di pane di grano antico, minestre con pasta fatta in casa o saporiti contorni per i piatti di carne della tradizione appenninica. Il sapore intenso e leggermente erbaceo del legume trova il suo perfetto connubio con l’olio extravergine d’oliva della Sabina e con i vini rossi di medio corpo del territorio laziale.

Il consolidamento della filiera della lenticchia di Rascino ha un impatto profondo sulla salvaguardia e sul rilancio economico delle aree interne dell’Appennino reatino. Attraverso la cooperazione tra i piccoli produttori locali e lo sviluppo di itinerari di turismo esperienziale — che uniscono il trekking d’alta quota alla scoperta delle aziende agricole — l’altopiano si trasforma in un polo d’attrazione per i viaggiatori amanti della natura e del cibo genuino, dimostrando come l’agricoltura eroica di montagna possa generare valore economico stanziale e tutelare l’identità del territorio.