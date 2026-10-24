Il Carciofo Romanesco DOP e le primizie d’autunno: la rinascita dell’oro verde tra i campi del litorale laziale

Mentre i campi dell’entroterra si preparano al riposo invernale, le pianure costiere del Lazio – in particolare nell’asse compreso tra Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia – entrano nel vivo delle lavorazioni per la nuova stagione del Carciofo Romanesco DOP. Conosciuto affettuosamente come “Cimarolo” o “Mammola”, questo straordinario ortaggio rappresenta uno dei simboli più importanti e redditizi dell’orticoltura regionale, tutelato da un rigido disciplinare di produzione che ne garantisce l’assoluta assenza di spine, la caratteristica forma sferica compatta e una dolcezza unica dettata dal microclima marino.

Nelle cucine della tradizione romana e laziale, il carciofo non è un semplice contorno, ma il protagonista assoluto di ricette storiche tramandate di generazione in generazione. Dalla classica preparazione “alla romana”, stufato lentamente a testa in giù con olio, aglio e mentuccia fresca del territorio, fino alla croccantezza dorata del carciofo “alla giudia”, fritto intero nell’olio bollente fino a farlo somigliare a un fiore di pietra, questa primizia esalta i menu delle trattorie e dei ristoranti gourmet dell’intera provincia, sposandosi alla perfezione con i vini bianchi sapidi e freschi dei vicini colli vulcanici.

Il successo e la salvaguardia della filiera del Carciofo Romanesco DOP costituiscono un elemento trainante per l’economia agricola del litorale nord di Roma. Attraverso sagre storiche e mercati a chilometro zero che animeranno i mesi freddi, i produttori locali riescono a mantenere viva un’antica sapienza agraria e a promuovere un turismo gastronomico stagionale di alto profilo, capace di attrarre visitatori da tutta la penisola e di valorizzare il patrimonio rurale e paesaggistico della costa laziale.