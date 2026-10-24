Il Tartufo Nero di Campoli Appennino: il gioiello nascosto della Ciociaria che accende l’autunno gastronomico

Nel cuore della Ciociaria, dove i fitti boschi di querce e noccioli lambiscono i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la fine di ottobre segna l’inizio ufficiale della stagione di raccolta del pregiato Tartufo Nero di Campoli Appennino. Questa gemma del sottobosco rappresenta una delle eccellenze agroalimentari più esclusive e affascinanti della provincia di Frosinone, raccolta grazie alla straordinaria intesa tra i cavatori del posto e i loro cani, che setacciano i terreni calcarei per portare in tavola un prodotto dall’aroma inconfondibile e dalle spiccate note di sottobosco e nocciola.

In cucina, il tartufo di Campoli Appennino si impone come l’ingrediente principe per la valorizzazione della cucina tradizionale ciociara, capace di impreziosire anche le ricette più semplici. Dai classici tagliolini all’uovo mantecati con burro d’alpeggio e scaglie di tartufo fresco, alle bruschette di pane casereccio calde, fino alle frittate contadine e agli accostamenti più audaci con i formaggi di pecora locali, ogni piatto diventa un’esperienza sensoriale unica. Per esaltarne la complessità aromatica senza sovrastarla, i sommelier consigliano l’abbinamento con i vini bianchi strutturati del territorio, come il Passerina del Frusinate, o con rossi leggeri e profumati.

Il circuito economico e turistico legato al tartufo nero costituisce una risorsa d’oro per il rilancio dei piccoli borghi montani dell’Appennino ciociaro. Attraverso le storiche mostre-mercato e le giornate dedicate alle simulazioni di “caccia al tartufo” per i visitatori, Campoli Appennino attira un turismo d’élite e appassionati di slow food provenienti da tutta Italia, offrendo un modello di sviluppo economico sostenibile che tutela l’ecosistema boschivo e valorizza l’autentico patrimonio rurale della regione.