La Tuscia dei Laghi: itinerario gastronomico alla scoperta del Coregone e del pesce di lago a Bolsena

L’autunno regala un’atmosfera magica e rarefatta sulle sponde del Lago di Bolsena, trasformando il bacino vulcanico più grande d’Europa nella meta ideale per un fine settimana all’insegna del relax e della grande cucina di pesce d’acqua dolce. Al centro dell’offerta gastronomica dei caratteristici ristoranti palafitticoli di Marta, Capodimonte e della stessa Bolsena c’è il Coregone, un pesce pregiato dalle carni bianche, magre e delicate, che in questo periodo dell’anno viene valorizzato dagli chef locali attraverso ricette che fondono sapientemente la tradizione dei pescatori a tocchi di moderna creatività culinaria.

La cucina del lago si esprime al meglio nei menu autunnali attraverso piatti storici come il Coregone alla bolsenese, cotto sulla griglia con aromi del territorio, o la Sbroscia, la tipica e robusta zuppa di pesce d’acqua dolce tradizionalmente cucinata con l’acqua stessa del lago, pomodoro, patate e fette di pane casereccio abbrustolito. Ogni portata trova il suo abbinamento ideale nei rinomati vini bianchi della sponda viterbese, a partire dalla storica ed eccezionale DOC della Cannaiola di Marta o dal celebre Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, le cui note sapide ed agrumate esaltano perfettamente la delicatezza del pescato.

Questo itinerario che unisce le escursioni naturalistiche nei borghi storici alla cultura del buon cibo rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile nella provincia di Viterbo. Allontanandosi dai flussi caotici del turismo balneare estivo, il distretto del Lago di Bolsena riesce a intercettare una fascia di viaggiatori attenti all’ambiente e appassionati di slow food, capaci di generare un indotto economico stabile e duraturo per le cooperative di pescatori locali, le strutture alberghiere familiari e le cantine del territorio.