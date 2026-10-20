FIRENZE SI VESTE D’AUTUNNO: TRA SCULTURE DI PAGLIA, ZUCCHE E ATMOSFERE MAGICHE

I campi alle porte della città e le vie del centro storico si trasformano in veri e propri villaggi autunnali, regalando esperienze uniche per i visitatori durante i weekend di ottobre.

Con l’arrivo della stagione autunnale, le colline e i campi che circondano la splendida città di Firenze cambiano volto, offrendo a residenti e turisti scenari inediti e ricchi di fascino. Grandi aree agricole sono state trasformate in suggestivi villaggi rurali dominati da installazioni creative, sculture realizzate interamente in paglia e distese di zucche di ogni forma e dimensione. Queste iniziative, perfette per le famiglie e per gli amanti della fotografia e delle atmosfere legate al periodo di Halloween, non rappresentano soltanto un’occasione di svago all’aria aperta nei fine settimana, ma costituiscono un eccellente modello di valorizzazione della filiera agricola locale, capace di attirare flussi di visitatori integrandosi con l’offerta culturale del capoluogo toscano.