Incontro con la sottosegretaria Frassinetti: istituzioni, associazioni e comunità scolastiche verso un confronto permanente.

Questa mattina, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ho incontrato la sottosegretaria Paola Frassinetti e il suo staff, in qualità di direttore de La Voce della Scuola e coordinatore nazionale del movimento Salviamo gli Alberghieri.

Nel corso dell’incontro sono stati definiti gli ultimi dettagli del tavolo tecnico del 19 gennaio 2027, che vedrà protagonisti Re.Na.I.A., SOLIDOS, FIC, AIS, FIPE, Federalberghi, Unioncamere, Orienta Turismo, Ospitality, AIBM e numerose altre realtà associative, insieme a docenti ITP, studenti e dirigenti scolastici degli istituti alberghieri.

Un forte segnale di apertura, inclusione e attenzione all’intero comparto, voluto dal direttore Diego Palma, coordinatore nazionale del movimento Salviamo gli Alberghieri, in piena sintonia con la sottosegretaria Frassinetti, che ha espresso la volontà di non escludere nessuno dal confronto.

L’obiettivo è gettare le basi per l’istituzione di un tavolo permanente, in continuità con il lavoro parlamentare svolto al Senato e alla Camera attraverso gli emendamenti e gli ordini del giorno della senatrice Ella Bucalo e dell’onorevole Gimmi Cangiano.

Un percorso condiviso, inclusivo e concreto per il rilancio e la valorizzazione degli istituti alberghieri italiani.

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