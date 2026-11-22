VITERBO – C’è un modo diverso di vivere i mesi più freddi nel Lazio, ed è quello che unisce il tepore delle acque termali naturali ai piaceri della tavola tradizionale. Il bacino termale di Viterbo, celebre fin dall’epoca etrusca e romana per le sue sorgenti ipertermali, registra nelle ultime settimane un costante afflusso di visitatori in cerca di rigenerazione psicofisica a breve distanza da casa.
Dopo una mattinata trascorsa tra le piscine alimentate dalle sorgenti sulfuree o nelle aree termali immerse nella campagna viterbese, l’esperienza prosegue inevitabilmente tra i vicoli del quartiere medievale di San Pellegrino. Qui le osterie e le enoteche propongono il meglio della produzione vitivinicola della Tuscia – dall’Est! Est!! Est!!! di Montefiascone ai rossi strutturati dei Colli Cimini – accompagnati da piatti robusti come l’acquacotta viterbese, i lombrichelli al ragù e le carni alla brace.
Un connubio vincente tra benessere e cultura enogastronomica che trasforma il weekend termale in un’esperienza completa di scoperta territoriale.