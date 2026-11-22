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ROMA – Con l’abbassarsi delle temperature notturne nella campagna romana entra nel vivo la raccolta del broccoletto romanesco, uno degli ortaggi più riconoscibili e identitari dell’agricoltura laziale. Dal profilo geometrico perfetto e dal caratteristico colore verde brillante, questa eccellenza orticola torna a riempire i banchi dei mercati rionali e delle botteghe di quartiere, confermandosi protagonista indiscussa della cucina invernale.

Coltivato prevalentemente nelle aree agricole a sud e a est della Capitale, tra l’Agro Romano e la valle dell’Aniene, il broccoletto beneficia proprio delle prime gelate autunnali, che ne rendono le infiorescenze più tenere e dal sapore equilibrato. In cucina la sua versatilità lo rende insostituibile: dalla classica ripassata in padella con aglio, olio extravergine d’oliva e peperoncino, fino all’abbinamento con la pasta corta o come contorno per le carni arrosto.

Un prodotto simbolo della filiera corta laziale che sostiene decine di aziende agricole periurbane, sempre più impegnate nella vendita diretta e nei mercati contadini.