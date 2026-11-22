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CISTERNA DI LATINA – Entra nel vivo nell’Agro Pontino la campagna di raccolta e commercializzazione del Kiwi di Latina IGP, uno dei fiori all’occhiello dell’ortofrutta laziale ed europea. Grazie al clima mite influenzato dalla vicinanza del mar Tirreno e alla fertilità dei terreni della pianura pontina, i comuni di Cisterna di Latina, Aprilia, Sermoneta e Sezze si confermano tra i poli produttivi più importanti del Paese.

Con la sua polpa verde brillante, il gusto equilibrato tra dolcezza e acidità e l’elevato contenuto di vitamina C, questo frutto rappresenta un alleato prezioso per l’alimentazione dei mesi freddi. Le aziende agricole del territorio stanno puntando sempre più sull’innovazione agronomica, sul risparmio idrico e sulle certificazioni biologiche per rispondere alle richieste dei mercati nazionali ed esteri.

Un comparto strategico che genera occupazione e valore aggiunto per l’intera provincia di Latina, consolidando il primato del Lazio nella frutticoltura di qualità.