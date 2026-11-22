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CAPRAROLA – Terminata la fase di raccolta nei noccioleti che disegnano il paesaggio dei Monti Cimini e dei Monti Sabatini, la Nocciola Romana DOP diventa la protagonista assoluta dei laboratori dolciari e delle cucine del Lazio. Coltivata principalmente tra Caprarola, Ronciglione, Vetralla e Sutri, la varietà Tonda Gentile Romana si distingue per l’aroma intenso, la forma regolare e l’ottima attitudine alla tostatura.

In questo periodo dell’anno la produzione entra nel circuito della trasformazione artigianale: dalle creme spalmabili ad altissima percentuale di frutto fino ai tozzetti viterbesi, ai brutti ma buoni e alle praline al cioccolato che preparano le vetrine delle pasticcerie in vista del Natale.

La filiera corilicola rappresenta un pilastro fondamentale per l’agricoltura dell’alto Lazio, capace di coniugare tradizione produttiva, tutela del paesaggio rurale e crescente interesse da parte del turismo enogastronomico.