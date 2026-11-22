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AMATRICE – Salendo verso l’estremo lembo nord-orientale del Lazio, all’ombra dei Monti della Laga, l’autunno inoltrato profuma di legna che arde nei camini e di norcineria d’eccellenza. Il comprensorio di Amatrice e dei borghi limitrofi resta una tappa imprescindibile per chi desidera riscoprire le radici più autentiche della cucina appenninica.

Oltre alla celebre tradizione legata alla pasta all’amatriciana e alla gricia, questo territorio custodisce un patrimonio caseario e salumiero di altissimo livello: dal guanciale stagionato all’aria pulita di montagna al pecorino locale prodotto con il latte delle greggi che pascolano in quota, fino ai salumi della tradizione contadina come la mortadella di Campotosto e le salsicce di fegato.

Visitarne i laboratori artigianali e i punti vendita locali significa non soltanto portare a tavola materie prime di qualità superiore, ma anche offrire un sostegno concreto alla ripresa economica e turistica delle comunità dell’Appennino reatino.