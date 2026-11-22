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RIETI – Si avvicina il periodo delle festività invernali e nei pascoli dell’entroterra laziale, dalla Sabina fino all’Agro Romano e alla Ciociaria, si intensifica il lavoro degli allevatori impegnati nella filiera dell’Abbacchio Romano IGP. Simbolo della tradizione pastorale e gastronomica della regione, questa carne certificata rappresenta uno dei pilastri dell’economia zootecnica locale.

Il disciplinare di produzione garantisce standard rigorosi legati al benessere animale e all’alimentazione naturale, basata esclusivamente sul latte materno e sul pascolo libero tra le essenze spontanee delle colline laziali. Caratteristiche che si traducono in una carne tenera e dal sapore delicato, protagonista di ricette intramontabili come l’abbacchio a scottadito, alla cacciatora oppure al forno con patate e rosmarino.

In vista dell’aumento stagionale degli acquisti, i consorzi e le associazioni di categoria invitano i cittadini a verificare sempre la presenza del marchio di tutela in macelleria, per sostenere gli allevamenti del territorio e contrastare le imitazioni.