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ANZIO – Anche nei mesi più freschi la costa laziale offre spunti gastronomici di grande interesse, grazie alla tradizione peschereccia dei porti di Anzio, Nettuno, Terracina, Formia e Gaeta. L’autunno inoltrato è infatti la stagione ideale per riscoprire il pesce azzurro del Tirreno – alici, sgombri, sarde e palamite – insieme a specie pregiate del fondale come triglie, calamari e moscardini.

Nelle pescherie dei borghi marinarie e nei ristoranti affacciati sui porti, il pescato del giorno dà vita a piatti caldi e saporiti che raccontano l’identità marinara della regione: dalle zuppe di pesce della tradizione tirrenica agli spaghetti con le alici e mollica di pane tostato, fino ai calamari ripieni e alle fritture di paranza.

Scegliere il pesce locale e di stagione permette non soltanto di portare in tavola prodotti freschissimi e ricchi di proprietà nutrizionali, ma anche di sostenere le marinerie artigianali del litorale laziale in un periodo dell’anno lontano dal turismo estivo.