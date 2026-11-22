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ROMA – Mancano ancora diverse settimane alle festività natalizie, ma nei laboratori artigianali, nei forni storici e nelle pasticcerie del Lazio si respira già il profumo intenso delle spezie, del miele e della frutta secca tostata. È il periodo in cui prende il via la lavorazione dei due dolci più antichi della tradizione invernale regionale: il pangiallo romano e il panpepato.

Le loro origini affondano nell’epoca dell’antica Roma, quando durante i festeggiamenti del solstizio d’inverno si usava preparare impasti ricchi di noci, mandorle, nocciole, pinoli e uvetta, ricoperti da una glassa dorata a base di zafferano per augurare il ritorno del sole e della bella stagione. Nel corso dei secoli la ricetta si è arricchita di nuovi ingredienti – dal cioccolato fondente ai canditi fino al pepe nero che caratterizza le varianti dell’alto Lazio e della Sabina – mantenendo intatto il suo valore simbolico.

Oggi maestri pasticceri e piccoli produttori locali puntano sempre più sulla selezione di materie prime del territorio, come le nocciole dei Cimini e il miele millefiori laziale, trasformando questi dolci della memoria in apprezzate idee regalo per le feste.