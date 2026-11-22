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LADISPOLI – È uno dei segnali più attesi dagli amanti della buona cucina laziale: con l’arrivo del mese di novembre fanno la loro comparsa sui banchi dei mercati e nei menù delle trattorie i primi carciofi romaneschi, meglio conosciuti come “mammole”. Coltivato principalmente lungo la fascia costiera a nord di Roma, tra Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia, questo ortaggio dal caratteristico aspetto tondeggiante e privo di spine rappresenta una delle eccellenze certificate (IGP) più identitarie della regione.

Il clima mite del litorale tirrenico e i terreni ricchi di minerali conferiscono al carciofo romanesco una tenerezza unica, che lo rende ideale per due preparazioni simbolo della gastronomia regionale: alla romana, cotto lentamente con mentuccia, aglio e olio extravergine d’oliva, oppure alla giudia, fritto intero fino a ottenere la classica forma a fiore dorato e croccante.

Per le aziende agricole del comprensorio inizia ora la stagione più importante dell’anno, sostenuta da una domanda sempre più attenta alla stagionalità, alla filiera corta e al legame diretto tra prodotto e territorio di origine.