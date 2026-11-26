​Roma, 26 novembre 2026 – “La spaccatura emersa all’interno del Partito Democratico in occasione del voto sui poteri di Roma Capitale in commissione Affari costituzionali certifica una crisi politica profonda che non può più essere nascosta. Da un lato c’è il sindaco Gualtieri, alla guida di una città totalmente ed espressamente ostacolata dal suo stesso partito; dall’altro ci sono le imposizioni del Nazareno e del cosiddetto campo largo che hanno determinato l’astensione da parte dei dem, di fattocontrari a un ddl che conferirebbe alla nostra città i poteri che il suo status richiede e merita.

​A questo punto i cittadini romani hanno il diritto di sapere da che parte si schiererà il loro Sindaco: dalla parte di Roma e, quindi, delle reali esigenze di rilancio del territorio oppure con chi sta osteggiando apertamente la nostra città, piegandosi di fatto ai diktat di partito e alle alleanze di comodo. Non è più tempo di ambiguità o di mediazioni al ribasso che calpestano il futuro della Capitale. Roma ha bisogno di coraggio e coerenza amministrativa, non dell’ignavia politica di chi vivacchia in attesa di comprendere quale sia la strada più conveniente da percorrere”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

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