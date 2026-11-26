Roma, 26 novembre 2026 – È stato ricoverato in un ospedale romano il cittadino marocchino che da tempo si trovava in una condizione di grave fragilità e senza dimora. La vicenda, ripresa anche dalla stampa marocchina, ha visto l’attivazione della rete dei servizi di Roma Capitale attraverso la Sala Operativa Sociale, che ha seguito il caso garantendo un costante raccordo con il Consolato del Marocco e aggiornandolo sulle attività e sugli interventi effettuati.

L’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha seguito la situazione attraverso la Sala Operativa Sociale che, valutate le condizioni della persona, si è attivata per richiedere l’intervento di un’ambulanza e consentire il successivo ricovero ospedaliero, così da assicurare le necessarie cure sanitarie.

“Desidero ringraziare la Sala Operativa Sociale per l’attenzione e la continuità con cui ha seguito questa situazione di particolare vulnerabilità. Il lavoro svolto dimostra quanto sia importante una presenza costante sul territorio e la capacità di attivare tempestivamente tutti gli interventi necessari. La SOS ha inoltre mantenuto costantemente informato il Consolato del Marocco sulle attività realizzate, assicurando un importante raccordo istituzionale.

Questa vicenda ci ricorda anche quanto possa essere preziosa la collaborazione con i Paesi di origine e il coinvolgimento dei familiari. Ricostruire un legame, ritrovare una rete di affetti e restituire una storia a chi, spesso, ha perso ogni punto di riferimento può fare la differenza e talvolta persino salvare una vita. Perché dietro ogni persona senza dimora c’è una storia, un’identità e una dignità che non devono mai essere dimenticate. Adesso stiamo monitorando l’evoluzione della situazione in collaborazione con il Servizio Sociale dell’Ospedale San Giovanni, per garantire continuità nella presa in carico e individuare le soluzioni assistenziali più adeguate”. Spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari.

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