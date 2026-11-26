La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, per consentire lavori di allestimento degli effetti pirotecnici, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di Via Bellagamba per la giornata di sabato 28 novembre 2026 dalle ore 12 e fino al termine dei lavori.

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