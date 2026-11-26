Di seguito una dichiarazione dei promotori della lista civica “Qualità in Salute” che sosterrà Daniele Sinibaldi alle elezioni amministrative 2027:

“La nostra adesione a questa lista civica nasce da una grande opportunità: mettere finalmente la nostra professionalità sanitaria al servizio diretto della comunità. Vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini, creando momenti autentici di ascolto, confronto e sinergia per rispondere ai bisogni reali del territorio, far conoscere la Sanità reatina valorizzandone i risultati e contribuire a costruirne il futuro. Abbiamo scelto di scendere in campo al fianco del Sindaco uscente perché questa progettualità può realizzarsi solo con una guida capace di accoglierla e valorizzarla. La nostra fiducia verso di lui non nasce da semplici promesse, ma da ciò che abbiamo già toccato con mano in questi anni: la concretezza dei risultati raggiunti, la grande sensibilità con cui affronta le tematiche sociali e la costante attenzione verso la tutela della salute pubblica. Si tratta di un legame fondato sulla stima reciproca: noi crediamo nella sua visione amministrativa e lui crede e sostiene una sanità di qualità, intesa come salute della comunità. È proprio questa sintonia a darci la certezza di poter lavorare insieme, con serietà e passione, per il benessere di tutti”.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL